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Обыски на "АрселорМиттал": в СБУ объяснили, в чем проблема

понедельник, 22 июля 2019, 18:47
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Служба безопасности Украины начала расследование против предприятия "АрселорМиттал Кривой Рог", поскольку подозревает менеджмент предприятия в небрежном использовании инвестиций владельца – индийского бизнесмена Лакшми Миттала.

Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя СБУ Иван Баканов, передает "Интерфакс-Украина".

По его мнению, руководители предприятия в Украине должны понести "дисциплинарную ответственность", вероятно, речь идет об административных наказаниях.

"Я уверен, что Лакшми Миттал, который является мощным международным инвестором, пытаясь осуществить эту инвестицию, не планировал сделать ничего плохого. Но менеджмент, который работает на предприятии, небрежно относился к своим обязанностям. И поэтому должен быть соответствующим образом как минимум дисциплинарно наказан", - сказал Баканов.

Как сообщал "Апостроф", 20 июля сотрудники Службы безопасности Украины более 14 часов проводили обыски на территории предприятия в Днепропетровской области "АрселорМиттал Кривой Рог". В компании утверждают, что в результате обыска была изъята машина непрерывного литья заготовок и отдельные элементы оборудования.

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