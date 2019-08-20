Прибыль под ногами: эксперты представили проекты развития туризма на Днестре

Во время Международного туристического форума "Днестр: 1362 км доходов" в Трускавце эксперты провели исследование и представили проекты развития туризма на побережье Днестра. Мероприятие было организовано Центром информационной поддержки бизнеса в Хмельницком совместно с Центром информационной поддержки бизнеса во Львове, основанными в рамках инициативы ЕС EU4Business при поддержке ЕБРР.

Об этом говорится в материале на сайте "Медіа Дрогобиччини".

Руководитель львовского Центра информационной поддержки бизнеса (ЦИПБ) Владимир Воробей прокомментировал увиденное на форуме.

"Я, например, не знал о наличии пещер или интересных руин замков вдоль Днестра. Это означает, что несмотря на то, что я являюсь активным пользователем и исследую вопросы исторического наследия - не все могу найти сразу, так как объекты не обозначены, не рекламируются местной властью. Есть много интересного и можем больше предложить туристам", - сказал Владимир Воробей

В рамках мероприятия в Трускавец приехали эксперты из Украины и зарубежья, представители малого и среднего бизнеса (МСБ), из сфер медицинского, рекреационного и спортивного туризма. Среди них, например: Чиза Мелош - генеральная секретарша и член Совета Европейской ассоциации SPA-курорт, Бельгия; доктор Константин Мунтяну - президент и соучредитель Румынской бальнеологической ассоциации; Николай Кмить - председатель совета директоров агрохолдинга Мукка; Андрей Калачинский - мэр Трускавца и другие. Николай Кмить поделился опытом Грузии в вопросе развития туризма и сравнил его с ситуацией в Украине. "Как в Грузии - ты говоришь, что хочешь построить отель. Подписываешь Меморандум с властью. Они строят дорогу, подводят газ, свет, коммуникации - работай! В нас же приходится долго стучать в разные двери. Если мы хотим быть конкурентными, хотим, чтобы наш турист оставался здесь, а не ехал в Европу, если хотим, чтобы европейский турист ехал к нам - должны предоставить условия, сервис, инфраструктуру", - отметил эксперт.

Участники форума пришли к выводу, что развитие целого региона является более приоритетной целью для популяризации страны, чем постройка отдельных объектов. "Продавать регион легче, чем одну локацию. Трускавец и Схидныця — это оздоровительный туризм, сюда приезжают с детьми. Нужно развивать эту составляющую, предлагая интересные ивенты для гостей с детьми. Кроме этого, надо развивать познавательный туризм и туризм, который охватывает путешествия сразу в несколько городов", - отметил директор Туристско-информационного центра Дрогобыча Игорь Чава.

Представители бизнеса отметили, что Европейский Союз предлагает ряд проектов в рамках инициативы EU4Business, одним из которых является создание сети Центров информационной поддержки бизнеса (ЦИПБ). ЦИПБ выступают ключевым контактом для предприятий МСБ на местном уровне и ведут деятельность, направленную на улучшение информирования МСБ о существующих для них на рынке возможностях развития бизнеса.

"Мы открыты для предпринимателей, которые хотят вести бизнес эффективно. Мы работаем для того, чтобы помогать малым и средним предпринимателям ориентироваться в возможностях, которые им предоставляет рынок", - рассказывает Владимир Воробей. К нам обращаются владельцы компаний, которые не знают, как пробиться на экспортные рынки, как усилить маркетинг, структурировать бизнес, снизить затраты. Мы организовываем учебно-тренинговые мероприятия для бизнеса на темы, где предпринимателям не хватает информации и компетенций".