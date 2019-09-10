Миллиарды в бюджет: правительству предложили систему Track & Trace для увеличения налоговых сборов

Система Track & Trace от Industrial Innovation Group по внедрению цифровой голографической акцизной марки нового поколения может значительно увеличить сборы с подакцизных товаров, таких как алкоголь и табачная продукция. Это обеспечит дополнительные поступления миллиардов гривен в бюджет.

Об этом говорится в материале "Апострофа": "Контрафакт стоп: система Track & Trace разработчиков Industrial Innovation Group готовапокончить с нелегальным алкоголем и сигаретами".

Следует отметить, что в 2013 году в Украине было принято решение отказаться от марок с голограммами и лишь за прошлый, 2018 год недополученная сумма акцизного сбора оценивалась в 2,6 млрд грн. В 2019 году, по прогнозам экспертов, она составит около 4,5 млрд грн.

Средства для изменения ситуации в Украине есть – украинское СП "Голография" входит в тройку мировых технологических лидеров по производству защищенных голограмм, разработки и технологии которого позволяют получать в качестве готовой продукции, голограмму, которая практически неотличима от записанной.

"Такого качества нет нигде в мире. Точность ведущей в этой сфере немецкой компании, которая защищает банкноты, составляет примерно 50 микрон и мы выигрываем на порядок. Это исключает возможность копирования голограмм, созданных на нашем предприятии. Если взять акцизную марку - то использования предлагаемых нами голографических элементов никак не увеличит ее стоимость, одновременно обеспечивая уникальную защиту, которую невозможно повторить", - рассказывает директор по производству СП "Голография" Максим Беценко.

При желании метки с голограммами и устройства для их считывания может позволить себе любая организация, в том числе Государственная налоговая служба. Это откроет широкие возможности для государства по предотвращению попадания на рынок контрафактных сигарет и спиртного.

"Мы считаем, что внедрение высокотехнологической акцизной марки с нанесенной защищенной голограммой позволит обеспечить необходимый уровень защиты и идентификации продукта. Однако это лишь часть дела. Чтобы эти меры дали эффект, необходима комплексная система учета таких товаров. Сегодня специалистами IIG система разработана система Track & Trace, предназначенная специально для этого", - рассказывает директор компании "ВТИ" Андрей Первушин.

Цель внедрения Track & Trace - помочь правительству увеличить поступления от акцизных сборов исключительно за счет обеспечения полной прозрачности сбора платежей. Администратором системы должна выступить Государственная налоговая служба.

По словам Первушина, система Track&Trace уже готова и работоспособна, а ее аналог работает на зарубежных рынках. Компания IIG готова передать ее правительству абсолютно бесплатно.

Директор департамента защитной печати бумажных документов IIG Игорь Когут отметил, что внедрение самой акцизной марки нового поколения не требует дополнительных затрат, ведь производство не требует переоснащения.

"Остается главный вопрос - политическая воля. Если руководство страны заинтересовано в дополнительных поступлениях в бюджет, то Track&Trace может их обеспечить. Использование системы в первый же год позволит увеличить поступления до $2,5 млрд", - говорит Первушин.