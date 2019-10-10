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"Синергия" вошла в список самых надежных застройщиков Киева - рейтинг

четверг, 10 октября 2019, 16:01
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Застройщик города Ирпень - строительная Группа "Синергия" присоединилась к списку лидеров на рынке недвижимости Киева и области.

Об этом говорится в рейтинге "Топ-20 крупнейших застройщиков Киева и области" от издания "Новое время", "ЛУН.ua" и "URE Club", передает "Минфин".

Так, в исследовании говорится, что СГ "Синергия" удалось не только догнать "старожилов" рынка, но и значительно укрепить свои позиции. В частности, компания сдала в эксплуатацию ЖК "Синергия 2+" и ЖК "Green Side" с показателем в 1247 квартир в семи домах.

Издание "Бизнес" в то же время также включило компанию "Синергия" в рейтинг надежных застройщиков, отметив качественные показатели деятельности строительных компаний. Относительно СГ "Синергия" отмечается, что компания "уделяет максимальное внимание юридическому аспекту", а именно оформлению разрешительных документов перед началом строительства, с целью обеспечения высокого уровня надежности и минимизации рисков для инвесторов. Журналисты указывают, что ее участие в рейтинге "Топ-10 застройщиков столицы с высоким уровнем надежности" не стало большим сюрпризом.

"Этот застройщик является не только одним из самых прогрессивных в Киевской области, но и ответственной, надежной и клиентоориентированной строительной компанией", - говорится в материале.

Строительная группа "Синергия" — это украинская девелоперская компания, которая осуществляет управление подразделениями по проектированию объектов, их строительству, реализации и обслуживанию проектов жилой недвижимости. За 9 лет работы на рынке недвижимости, застройщик сдал в эксплуатацию 24 дома общей площадью более 150 тыс. кв.м.

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