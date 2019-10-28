RU  UA  EN

понедельник, 28 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Бизнес

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

28 октября

18:22
В NASA опубликовали жуткое фото Солнца: вот почему оно выглядит как тыква к Хэллоуину
18:04
На Донбассе ликвидирован боевик "Станислав Донецкий": фото
17:43
Создатель "Чернобыля" переснимет "Пиратов Карибского моря": вернется ли Джонни Депп
17:21
Украинский спецназ впервые в истории станет частью НАТО
17:14
Украину опять накроет опасная непогода: что известно
16:58
В суде Киева произошла потасовка из-за проспектов Бандеры и Шухевича: видео
16:37
Это лишь вершина айсберга: какие еще судна, кроме "Айлендов", получит украинский флот
16:34
В России вышли на массовый протест против назначения мэром экс-главаря ДНР: фото и видео
16:32
Хоакину Фениксу - 45: какие фильмы с актером стоит увидеть после "Джокера"
16:04
Во Львове определили победителей ІІІ Международного конкурса скрипачей
15:58
В Киеве неадекват открыл стрельбу по случайной прохожей: фото и видео с "героем"
15:46
Звучали самые страшные диагнозы: Ефросинина рассказала о болезни дочери
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В "Фармак" показали, как выпускают единственный легальный в мире "Корвалол"

понедельник, 28 октября 2019, 17:29
переглянути новину українською

Фармкомпания АО "Фармак" провела тур для журналистов, где продемонстрировала производственные мощности по изготовлению популярного сердечно-сосудистого лекарства "Корвалол", выпуск которого был начат на предприятии 60 лет назад.

Об этом сообщает корреспондент "Апострофа" с мероприятия.

Операционный директор компании Павел Павлик рассказал, что "Корвалол" был создан на киевском заводе им.Ломоносова в 1959 году. Завод был единственным изготовителем "Корвалола" на территории бывшего СССР. С 1991 года преемником этого завода стало ПАО "Фармак", к которому перешла торговая марка.

1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1

"Наше предприятие изготавливает как традиционные капли "Корвалол", так и препарат в таблетках и капсулах", - отметил Павлик.

Директор по маркетингу АО "Фармак" Сусанна Халилова отметила, что за время существования компании она вкладывала серьезные средства в продвижение ТМ "Корвалол". Это принесло результаты: согласно опросам, именно с "Фармак" большинство людей ассоциируют этот препарат.

Ситуация изменилась, когда конкуренты решили выпускать препараты с созвучным названием - добавив ТМ название предприятия, как, "Корвалол-Дарница".

"Очень просто вывести на рынок продукт, используя известность торговой марки конкурента… Объем рынка "Корвалола" - порядка 100 млн грн. В первый год, когда наш конкурент выпустил препарат со схожим названием, мы потеряли более трети наших продаж", - отмечает Халилова.

Директор по правовому обеспечению АО "Фармак" Дмитрий Таранчук подчеркивает, что ТМ "Корвалол" защищена в 15 странах Европы и Средней Азии. Его удивила позиция конкурентов, которые используя название "Корвалол" игнорируют нормы патентного законодательства. Таранчук добавил, что о монополии речи не идет - его может производить любая фармацевтическая компания, только выбрав свое название.

"История с "Валокардином" - пример честной конкуренции. "Валокардин" аналогичен "Корвалолу". Но производитель выпускает его под собственным названием. Монополии на это лекарственное средство нет, не было, и быть не может. АО "Фармак" выступает за цивилизованную конкуренцию и защищает права на хорошо известную марку "Корвалол - Corvalolum". Мы защищаем свое право именно на обозначение. Не идет речь о монополии на препарат, ведь препарат не защищен патентом и не охраняется в Украине с точки зрения интеллектуальной собственности - его может выпускать любой производитель, который докажет эффективность и пройдет разрешительные процедуры, но под другим названием, под собственным брендом", - акцентирует директор АО "Фармак" по правовому обеспечению.

Таранчук отметил, что компания продолжает защищать право на использование названия "Корвалол" в судах. Верховный суд отправил рассмотрение спора между компаниями "Фармак" и Дарница" на пересмотр в нижестоящую инстанцию. Заседание должно состояться в конце октября.

АО "Фармак" - лидер украинского фармацевтического рынка, экспортирует продукцию в 20 стран мира, и имеет 220 продуктовых досье. На рынок выводит до 20 новых препаратов каждый год. Коллектив - более 2600 человек, на предприятии функционируют 19 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

Фотовзгляд

Все галереи
Ходячие мертвецы. В Киеве прошел Парад Зомби

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Неприятный дух украинского интернет-рынка косметики и парфюмерии

Отнять и поделить: арифметика реприватизации

Если Зеленский провалится, то это будет большая катастрофа - Сергей Гайдайчук

Контрафакт стоп: система Track&Trace разработчиков Industrial Innovation Group готова покончить с нелегальным алкоголем и сигаретами

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: