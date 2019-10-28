В "Фармак" показали, как выпускают единственный легальный в мире "Корвалол"

Фармкомпания АО "Фармак" провела тур для журналистов, где продемонстрировала производственные мощности по изготовлению популярного сердечно-сосудистого лекарства "Корвалол", выпуск которого был начат на предприятии 60 лет назад.

Об этом сообщает корреспондент "Апострофа" с мероприятия.

Операционный директор компании Павел Павлик рассказал, что "Корвалол" был создан на киевском заводе им.Ломоносова в 1959 году. Завод был единственным изготовителем "Корвалола" на территории бывшего СССР. С 1991 года преемником этого завода стало ПАО "Фармак", к которому перешла торговая марка.

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"Наше предприятие изготавливает как традиционные капли "Корвалол", так и препарат в таблетках и капсулах", - отметил Павлик.

Директор по маркетингу АО "Фармак" Сусанна Халилова отметила, что за время существования компании она вкладывала серьезные средства в продвижение ТМ "Корвалол". Это принесло результаты: согласно опросам, именно с "Фармак" большинство людей ассоциируют этот препарат.

Ситуация изменилась, когда конкуренты решили выпускать препараты с созвучным названием - добавив ТМ название предприятия, как, "Корвалол-Дарница".

"Очень просто вывести на рынок продукт, используя известность торговой марки конкурента… Объем рынка "Корвалола" - порядка 100 млн грн. В первый год, когда наш конкурент выпустил препарат со схожим названием, мы потеряли более трети наших продаж", - отмечает Халилова.

Директор по правовому обеспечению АО "Фармак" Дмитрий Таранчук подчеркивает, что ТМ "Корвалол" защищена в 15 странах Европы и Средней Азии. Его удивила позиция конкурентов, которые используя название "Корвалол" игнорируют нормы патентного законодательства. Таранчук добавил, что о монополии речи не идет - его может производить любая фармацевтическая компания, только выбрав свое название.

"История с "Валокардином" - пример честной конкуренции. "Валокардин" аналогичен "Корвалолу". Но производитель выпускает его под собственным названием. Монополии на это лекарственное средство нет, не было, и быть не может. АО "Фармак" выступает за цивилизованную конкуренцию и защищает права на хорошо известную марку "Корвалол - Corvalolum". Мы защищаем свое право именно на обозначение. Не идет речь о монополии на препарат, ведь препарат не защищен патентом и не охраняется в Украине с точки зрения интеллектуальной собственности - его может выпускать любой производитель, который докажет эффективность и пройдет разрешительные процедуры, но под другим названием, под собственным брендом", - акцентирует директор АО "Фармак" по правовому обеспечению.

Таранчук отметил, что компания продолжает защищать право на использование названия "Корвалол" в судах. Верховный суд отправил рассмотрение спора между компаниями "Фармак" и Дарница" на пересмотр в нижестоящую инстанцию. Заседание должно состояться в конце октября.

АО "Фармак" - лидер украинского фармацевтического рынка, экспортирует продукцию в 20 стран мира, и имеет 220 продуктовых досье. На рынок выводит до 20 новых препаратов каждый год. Коллектив - более 2600 человек, на предприятии функционируют 19 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.