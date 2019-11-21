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Глава СБУ Баканов пообещал изучить дело танкера "Мрия" - представитель судовладельца

четверг, 21 ноября 2019, 17:25
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Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов пообещал внимательно изучить дело об аресте танкера "Мрия" и пригласил для обсуждения представителей команды и судовладельца, договоренность была достигнута во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Очаков (Николаевская область) для встречи освобожденных украинских кораблей.

Об этом сообщило издание Enkorr.

"Буквально на пирсе нам удалось задать вопрос Владимиру Александровичу, он оперативно переадресовал на главу Службы безопасности Украины господина Баканова, который пообещал внимательно изучить ситуацию. Мы надеемся, что символичное событие освобождения украинских военных кораблей позволит заново посмотреть на проблему "Мрии" и также освободить судно", – заявил представитель компании-судовладельца Александр Бабий.

По его словам, главе СБУ были переданы подробные материалы о ситуации с "Мрией", арест которой команда и судовладелец считают незаконным.

"После брифинга президента нам удалось отдельно обсудить ситуацию с господином Бакановым и донести свою правовую позицию. Он внимательно выслушал и пригласил нас в центральный офис СБУ, чтобы еще раз детально разобраться в сложившейся ситуации и найти пути ее решения", - добавил Бабий.

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