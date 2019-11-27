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Сомнительные претензии: юрист оценил иск ФГИ по реприватизации "Укртелекома"

среда, 27 ноября 2019, 16:47
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Претензии Фонда государственного имущества Украины, предъявленные инвестору "Укртелекома", необоснованные и юридически сомнительны.

Об этом написал адвокат, партнер юридической фирмы TrustedAdvisors Артем Подольский в колонке для Pravo, передают "Украинские новости".

Адвокат напомнил, что приватизация "Укртелекома" являлась одной из успешных в истории Украины. В 2011 году пакет акций "Укртелекома" был продан инвестору за 10,6 млрд гривен, что в 2,4 раза превышало их номинальную стоимость.

По его мнению, претензии к инвестору со стороны ФГИ, который пытается через суд вернуть предприятие в госсобственность, являются безосновательными.

"С подачи парламентской комиссии Фонд госимущества озвучил претензии к "ЕСУ" (собственнику "Укртелекома") - неполучение инвестиций "Укртелекомом" и непередача спецсети правительственной связи в госсобственность. Обе претензии не идеальны - инвестиции указывались как план для покупателя, а не обязательное условие и пеня за рекомендацию выглядит сомнительной. Непередача сети спецсвязи - вопрос скорее оформления, чем факта. По факту эта линия создана, и государство ею пользуется", - считает Подольский.

Он подчеркнул, что невыполнение инвестиционного договора, в частности по передаче сети спецсвязи, не является основанием его прекращения, поскольку ущерба нанесено не было.

"Госспецсвязь действительно не приняла сеть правительственной связи в госсобственность - нормативный акт, который регулирует процесс, был принят после создания сети, и на момент ее создания стороны не знали и не могли знать об условиях принятия в госсобственность, которые будут действовать в будущем. Существенного вреда невыполнение условий договора точь-в-точь не несет, ставить вопрос о прекращении договора нет смысла", - отметил Подольский.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявлял, что реприватизация является плохим сигналом для инвесторов и подрывает доверие к государству, и заверил, что правительство будет относиться к таким идеям очень осторожно.

Экономист Алексей Кущ считает, что возможное возвращение в госсобственность "Укртелекома" может поставить крест на инвестиционных планах правительства и движении инвестиций в частный сектор. Чтобы привлечь инвестора, ему необходимо предоставить долгосрочные гарантии. Он полагает, что национализация "Укртелекома" вызовет необходимость его повторной приватизации, но выручить за него прежние 10,575 млрд гривен уже не удастся, поскольку нынешняя стоимость компании в 4-8 раз ниже.

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