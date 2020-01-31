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Прорыв года: компанию "Фридом Финанс Украина" отметили престижной наградой

пятница, 31 января 2020, 12:38
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В Киеве назвали лучших игроков финансового рынка Украины по версии журнала "ТОП-100". Наградами отметили лучших финансовых директоров, перспективные банки, страховые и юридические компании.

Церемония награждения рейтинга "Финансы. Опора бизнеса" состоялась 29 января в "Веранде на Днепре", сообщает издание Delo.ua.

Специальную номинацию "Прорыв года" вручили компании "Фридом Финанс Украина". Эксперты оценили эффективный вклад в отечественный финансовый рынок, креативность команды и смелые инновации. Награду во время церемонии получила Генеральный директор компании Марина Машковская.

В 2019 году "Фридом Финанс Украина" активно популяризировала государственные облигации Украины, как альтернативу депозитам, делая инвестиционные инструменты доступными и понятными для украинцев.

Компания первой на фондовом рынке Украины возобновила интернет-трейдинг и предоставила доступ к торговой системе "Украинской биржи", что позволило комфортно покупать или продавать украинские ценные бумаги. Возобновление торгов повышает ликвидность украинского рынка ценных бумаг, возвращая интерес инвесторов к украинским эмитентам.

Компания "Фридом Финанс Украина" в 2019 году удивила нестандартным для консервативного финансового рынка решением – сняла WEB сериал "Вільні гроші", где в повествование фильма был интегрирован рекламный контент - в развлекательной и легкой форме зрителю рассказали о сложном мире финансов.

"Фридом Финанс Украина" - профессиональный участник фондового рынка, торговец ценными бумагами и депозитарное учреждение. Компания - часть международного холдинга FREEDOM HOLDING CORP (USA), акции которого, получили листинг на фондовой бирже NASDAQ - одной из главных фондовых площадок мира.

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