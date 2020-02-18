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"Империал Тобакко" не нарушала закон, компания оспаривает в суде решение АМКУ о штрафе - Чернак

вторник, 18 февраля 2020, 13:09
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Компания "Империал Тобакко" подала иск в хозяйственный суд Киева для обжалования решение АМКУ о штрафе в 460 млн грн, 20 января состоялось подготовительное заседание - судья ознакомилась с ходатайствами сторон и предоставила время на подготовку доказательств и обоснование позиций. Следующее заседание запланировано на начало марта. В компании считают обвинения необоснованными, поскольку нарушений со стороны "Империал Тобакко" не происходило - производитель придерживается законодательства.

Об этом заявил в интервью "Интерфакс-Украина" генеральный директор "Империал Тобакко" Растислав Чернак.

В компании считают, что АМКУ в 2010 году допустил ситуацию, за которую пытается оштрафовать "Империал Тобакко" - при Януковиче именно АМКУ выдал многочисленные разрешения в пользу компании "Мегаполис Украина" (сейчас - "Тедис Украина").

"Империал Тобакко" не инициировала прекращение договоров ни с одним дистрибьютором. Компания не могла повлиять на ситуацию, нашим мнением по возможным последствиям монополизации рынка дистрибуции в 2010 году АМКУ и другие органы власти не интересовались, и смену структуры рынка дистрибуции табачных изделий мы должны были принять как данность – с точки зрения закона, перестройка рынка была подтверждена разрешениями АМКУ. АМКУ пытается переложить ответственность за свои действия на нас, как на производителя, обвиняя в сговоре с другими компаниями. При этом, не подтверждает обвинения доказательствами или аргументированным экономическим анализом. Факт, что конкуренция между производителями вылилась в "ценовую войну" в 2016 году и существенное снижение доли рынка "Империал Тобакко" был АМКУ полностью проигнорирован (странный заговор, если мы снизили цены и потеряли долю рынка). Наша юридическая команда активно работает над подготовкой к следующим судебным слушаниям", - заявил гендиректор "Империал Тобакко".

По его словам, на табачном рынке нет монополии, хотя доля "Тедис Украина" является достаточно высокой, на уровне 62-64%.

"Могу говорить только за свою компанию – кроме "Тедис", "Империал Тобакко" работает еще с 20 прямыми покупателями. Ко всем партнерам у нас равное, объективное отношение. Мы делаем все, чтобы добиться максимально конкурентного рынка дистрибуции сигарет в Украину", - пояснил руководитель "Империал Тобакко".

В 2019 году доля "Империал Тобакко" на табачном рынке Украины составила 12,6%. Компания произвела около 10,1 млрд штук сигарет, из которых на внутреннем рынке реализовано 6,4 млрд (на 24,5% ниже чем в 2018 году). Около 3,7 млрд сигарет - реализовано на экспорт.

"Империал Тобакко" в 2019 году поставляла продукцию на более чем 20 рынков, крупнейшим из которых является Саудовская Аравия. Без экспорта стоял бы вопрос - выживет ли фабрика, поскольку ее мощности оцениваются в 35 млрд штук сигарет в год, фабрика работает на треть мощности", - рассказал Растислав Чернак.

В 2019 году в Украине было произведено 51 млрд штук сигарет - на 15% меньше по сравнению с 2018 годом. Причина падения - повышение акцизов, рост нелегальной торговли сигаретами и рабочая миграция (снижение количества потребителей). Если темпы роста акцизного налога не замедлятся и будет введена фиксированная торговая наценка - в 2020 году легальный рынок сигарет сократится минимум до 43 млрд сигарет, а уровень нелегальной торговли вырастет до 20% - считает Растислав Чернак.

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