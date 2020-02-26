В Украине создадут Технологический нефтегазовый хаб: подробности о проекте

В Украине создадут Технологический хаб, который сможет на системной основе привлекать инновации, передовые технологии, международные стартапы и экспертов мирового нефтегазового рынка.

Об этом сообщает профильное нефтегазовое издание Expro.

"Вся нефтегазовая отрасль Украины остро нуждается в современных технологиях. Нам нужна качественная основа для подготовки к технологическим прорывам как в доразведке и интенсификации действующих месторождений, так и в привлечении новейших технологий для трудноизвлекаемых запасов и разработки морского шельфа, которых в Украине в принципе нет. Именно с этой целью ДТЭК Нефтегаз приступил к реализации масштабного национального проекта – созданию Технологического нефтегазового хаба, который сформирует новые тенденции развития отрасли" - сообщил гендиректор компании ДТЭК Нефтегаз Игорь Щуров на конференции Ukrainian Energy Forum.

Цель хаба – создать эффективный инструмент для привлечения в Украину новых технологий и площадку, где будут решаться сложные кейсы газодобывающих компаний для увеличения добычи природного газа.

Равноправными участниками Технологического хаба станут добывающие и сервисные компании, научные локальные и международные институции, стартапы. Как отметил спикер, стратегическими партнерами в этом вопросе инициаторы проекта видят Правительство и образовательный сектор.

"Именно это станет движущей конкурентоспособной силой для страны и обеспечит достижение энергетической независимости Украины" - объяснил во время выступления Щуров.

Ранее сообщалось, что в ближайшие годы ДТЭК Нефтегаз инвестирует более 10 млрд грн в украинскую газодобычу.