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Увеличат добычу газа втрое: ДТЭК Нефтегаз рассказал о планах до 2025 года

пятница, 28 февраля 2020, 14:31
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ДТЭК Нефтегаз планирует нарастить добычу газа до 2 млрд куб м в 2021 году и увеличить этот показатель до 5 млрд куб м в ближайшие пять лет.

Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Щуров на Украинском энергетическом форуме, передает специализированное издание Expro.

По словам Щурова, росту добычи будут способствовать системные инвестиции и инновации, которые внедряются компанией. Так, благодаря применению современных технологий ДТЭК Нефтегаз успешно разрабатывает плотные коллектора (залежи тайт-газа) и сократил срок бурения глубоких скважин до рекордных 3,5 месяцев.

"Ежегодно инвестируя миллиарды гривен в бурение, геологию и инновации, ДТЭК Нефтегаз увеличил добычу более чем в три раза на двух месторождениях, которые находятся в зрелой стадии разработки. В следующие пять лет мы планируем выйти на новую динамику развития и утроить сегодняшний показатель", – подчеркнул Щуров.

Как отметили на форуме эксперты, второй год подряд наблюдается положительная тенденция по увеличению объемов добычи газа частными компаниями.

"В 2019 году добыча частных компаний выросла на 5,05% и достигла рекордных 4,6 млрд куб м газа", – отметил во время своего выступления исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко.

На данный момент доля частного сектора составляет 22% в общей структуре добычи газа в Украине.

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