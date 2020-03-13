RU  UA  EN

пятница, 13 марта
  • НБУ:USD 25.95
  • НБУ:EUR 28.75
НБУ:USD  25.95
Меню
Бизнес

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

13 марта

20:56
Зеленский готовит срочное обращение к украинцам из-за ситуации с коронавирусом
20:42
Тебя ждут дома: украинская партия агитирует украинцев в Польше возвращаться домой, фото
20:27
Тестов на коронавирус нет: врач рассказала о критической ситуации в регионах Украины
20:24
Появилась трагическая новость об украинке, подхватившей коронавирус в Италии
20:24
СБУ заинтересовалась схемами чиновника киевского ГАСКа Евдокименко
20:05
Украина полностью закрывает авиасообщение из-за коронавируса: названа дата
19:38
Как и с чем носить джинсы этой весной: 8 стильных луков на первые теплые дни Lime
19:18
Судьба Донбасса и планы Путина: онлайн видеотрансляция "Свободы слова" Шустера
19:01
Организаторы Евровидения ответили на разговоры о переносе конкурса из-за коронавируса Lime
18:54
Украинцам готовят "сюрприз" с работой во время карантина: что нужно знать
18:53
Какие области Украины "поразил" коронавирус: опубликована карта
18:04
Что происходит в Радомышле, где зафиксирована первая смерть от коронавируса: видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Компания Ярославского презентовала архитектурную концепцию нового терминала аэропорта в Днепре

пятница, 13 марта 2020, 20:37
переглянути новину українською

Представители группы DCH Александра Ярославского официально презентовали архитектурную концепцию нового терминала международного аэропорта в Днепре совместно с компанией-проектировщиком.

Презентация состоялась в Днепропетровской областной государственной администрации при участии ее руководителя Александра Бондаренко и народных депутатов Верховной Рады, избранных от Днепра.

От имени группы DCH проект представлял Владимир Васильченко, генеральный директор международного аэропорта "Харьков", руководитель проектной группы строительства нового аэропорта в Днепре.

"В разработках был учтен опыт эксплуатации международного аэропорта "Харьков". Была привлечена австрийская компания, которая ранее спроектировала успешный аэропорт "Харьков". В проекте для Днепра реализованы некоторые самые передовые ноу-хау из международной практики по проектированию аэропортов, которые обеспечивают максимальный комфорт для пассажиров - это аэропортовые технологические и логистические цепочки, дизайнерские и оформительские решения, а также сервисные службы - таможенная, пограничная и другие службы. В некотором отдалении от основного терминала будет создан VIP-терминал", - рассказал Васильченко.

Андрей Антоненко, директор компании-проектировщика терминального комплекса UVT GROUP рассказал о будущих параметрах нового аэровокзального комплекса, отметив, что проект учитывает рост пропускной способности международного аэропорта Днепр до 3 млн пассажиров ежегодно в течение ближайших 20 лет.

Средняя же пропускная способность составит около 1,6 млн пассажиров ежегодно, а общий охват запланированных площадей нового терминала, VIP-терминала и вспомогательных площадей составит 35 тыс. кв.м.

"У международного аэропорта в Днепре мы видим большой потенциал роста пассажиропотока", - отметил Андрей Антоненко, представляя проект.

Александр Бондаренко, глава Днепропетровской областной государственной администрации, сообщил, что работы по созданию взлетно-посадочной полосы могут начаться уже летом или осенью текущего года.

"Проект очень быстро движется. Еще полгода тому назад ничего не было - ни денег, ни договора на проектирование. Была только задача президента Украины построить новый международный аэропорт. Прошло полгода - и сегодня у нас есть деньги, есть подписанный договор на проектирование, у нас есть готовый и работающий частный инвестор. Наша задача теперь - контроль сроков и выполнение задач по проекту, потому что Днепр и область ждут новый аэропорт - это очень важно, чтобы мы были в современных транспортных инфраструктурных условиях и были открыты наши воздушные ворота", - сказал руководитель Днепропетровской области.

Международный аэропорт "Днепр" в прошлом году отметил свое 75-летие, степень конструктивного износа его зданий достигает 50%. А последняя реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта, являющейся стратегическим объектом государственной собственности, проводилась около 30 лет тому назад.

Аэропорт города-миллионника располагает очень низкой пропускной способностью, а жители Днепра вынуждены пользоваться аэропортами других регионов Украины для совершения деловых или туристических поездок, совершая дальние переезды с пересадками.

Группа DCH имеет успешный опыт модернизации международного аэропорта "Харьков" и его дальнейшей эксплуатации, развития стратегического партнерства с крупнейшими авиаперевозчиками, которые связывают город регулярными прямыми перелетами в ключевые европейские деловые и культурные столицы, на популярные курорты.

По итогам 2019 года аэропорт Ярославского в Харькове обслужил свыше 1,3 млн пассажиров, и входит в ТОП-5 рейтинга наиболее динамично развивающихся воздушных ворот континента, который составляет Международный совет аэропортов (ACI Europe).

Международный аэропорт "Днепр" после реконструкции и строительства новой взлетно-посадочной полосы длиной 3200 м также будет способен принимать современные воздушные лайнеры всех типов, в том числе Боинг 777. Аэропорт будет оборудован новейшими системами навигации, метеорологическим и светосигнальным оборудованием. Новый международный терминал и VIP-терминал в едином комплексе получат высокую пропускную способность - до 3 млн путешественников в год.

Фотогалереи

Все
СНБО против коронавируса. Как проходил брифинг в Офисе президента
Карантин в Киеве. На входе в КГГА измеряют температуру
Десять романтических локаций Киева
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке

Читайте также

Война с контрабандой: СМИ рассказали, за что поставщик известной торговой сети может попасть в поле зрения СБУ

Чипсы - дело тонкое

"Банковое" состояние: чем обогатился на должности глава Департамента защиты экономики Франковщины

Как Андрей Иванов заработал первый миллион

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: