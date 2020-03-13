Компания Ярославского презентовала архитектурную концепцию нового терминала аэропорта в Днепре

Представители группы DCH Александра Ярославского официально презентовали архитектурную концепцию нового терминала международного аэропорта в Днепре совместно с компанией-проектировщиком.

Презентация состоялась в Днепропетровской областной государственной администрации при участии ее руководителя Александра Бондаренко и народных депутатов Верховной Рады, избранных от Днепра.

От имени группы DCH проект представлял Владимир Васильченко, генеральный директор международного аэропорта "Харьков", руководитель проектной группы строительства нового аэропорта в Днепре.

"В разработках был учтен опыт эксплуатации международного аэропорта "Харьков". Была привлечена австрийская компания, которая ранее спроектировала успешный аэропорт "Харьков". В проекте для Днепра реализованы некоторые самые передовые ноу-хау из международной практики по проектированию аэропортов, которые обеспечивают максимальный комфорт для пассажиров - это аэропортовые технологические и логистические цепочки, дизайнерские и оформительские решения, а также сервисные службы - таможенная, пограничная и другие службы. В некотором отдалении от основного терминала будет создан VIP-терминал", - рассказал Васильченко.

Андрей Антоненко, директор компании-проектировщика терминального комплекса UVT GROUP рассказал о будущих параметрах нового аэровокзального комплекса, отметив, что проект учитывает рост пропускной способности международного аэропорта Днепр до 3 млн пассажиров ежегодно в течение ближайших 20 лет.

Средняя же пропускная способность составит около 1,6 млн пассажиров ежегодно, а общий охват запланированных площадей нового терминала, VIP-терминала и вспомогательных площадей составит 35 тыс. кв.м.

"У международного аэропорта в Днепре мы видим большой потенциал роста пассажиропотока", - отметил Андрей Антоненко, представляя проект.

Александр Бондаренко, глава Днепропетровской областной государственной администрации, сообщил, что работы по созданию взлетно-посадочной полосы могут начаться уже летом или осенью текущего года.

"Проект очень быстро движется. Еще полгода тому назад ничего не было - ни денег, ни договора на проектирование. Была только задача президента Украины построить новый международный аэропорт. Прошло полгода - и сегодня у нас есть деньги, есть подписанный договор на проектирование, у нас есть готовый и работающий частный инвестор. Наша задача теперь - контроль сроков и выполнение задач по проекту, потому что Днепр и область ждут новый аэропорт - это очень важно, чтобы мы были в современных транспортных инфраструктурных условиях и были открыты наши воздушные ворота", - сказал руководитель Днепропетровской области.

Международный аэропорт "Днепр" в прошлом году отметил свое 75-летие, степень конструктивного износа его зданий достигает 50%. А последняя реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта, являющейся стратегическим объектом государственной собственности, проводилась около 30 лет тому назад.

Аэропорт города-миллионника располагает очень низкой пропускной способностью, а жители Днепра вынуждены пользоваться аэропортами других регионов Украины для совершения деловых или туристических поездок, совершая дальние переезды с пересадками.

Группа DCH имеет успешный опыт модернизации международного аэропорта "Харьков" и его дальнейшей эксплуатации, развития стратегического партнерства с крупнейшими авиаперевозчиками, которые связывают город регулярными прямыми перелетами в ключевые европейские деловые и культурные столицы, на популярные курорты.

По итогам 2019 года аэропорт Ярославского в Харькове обслужил свыше 1,3 млн пассажиров, и входит в ТОП-5 рейтинга наиболее динамично развивающихся воздушных ворот континента, который составляет Международный совет аэропортов (ACI Europe).

Международный аэропорт "Днепр" после реконструкции и строительства новой взлетно-посадочной полосы длиной 3200 м также будет способен принимать современные воздушные лайнеры всех типов, в том числе Боинг 777. Аэропорт будет оборудован новейшими системами навигации, метеорологическим и светосигнальным оборудованием. Новый международный терминал и VIP-терминал в едином комплексе получат высокую пропускную способность - до 3 млн путешественников в год.