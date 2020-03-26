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Больницы Полтавы получили от "Нової пошти" второй транш гуманитарной помощи

четверг, 26 марта 2020, 19:50
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В четверг, 26 марта, "Нова пошта" доставила в Полтаву второй транш медицинской гуманитарной помощи. Полтавская областная инфекционная больница получила 8100 респираторов, 3502 защитных щитка, 200 десятилитровых бутылей антисептика, 158 медицинских защитных костюмов. Также компания передала 5-й городской клинической больнице в Полтаве 20 инфузионных насосов, предназначенных для дозированного и длительного введения пациенту растворов высокоактивных препаратов и питательных веществ.

"Наша компания без раздумий решила помочь украинцам в борьбе с вирусом. Для нас большая честь подставить плечо помощи нашим гражданам и медикам, которые противостоят вирусу, спасают жизни людей и минимизируют шансы распространения COVID-19 в Украине. Также это для нас огромная ответственность. Мы передали медучреждениям Полтавы второй транш помощи. В ближайшие дни, как только будут найдены поставщики, мы закупим и перешлем медикам следующую партию современного оборудования и необходимых противоэпидемических средств. Надеемся, что общими усилиями сможем побороть вирус, обезопасить население, спасти жизнь и здоровье сотен тысяч человек", – комментирует Инна Поперешнюк, соосновательница компании "Нова пошта".

15 марта руководство компании "Нова пошта" приняло решение о выделении 25 млн гривен на закупку медицинского оборудования, медикаментов и средств индивидуальной защиты для медицинских учреждений Полтавского региона. 18 марта компания доставила Полтавской областной инфекционной больнице первую партию гуманитарной помощи. Медикам было передано около 50 единиц оборудования (рентгенографические и УЗИ-аппараты, биохимические автоматические анализаторы, аппараты для проведения мембранного плазмофереза, диагностические наборы для биохимического анализатора, мониторы пациентов полифункциональные с неинвазийным измерением гемодинамики, аппараты ИВЛ).

"Нова пошта" обратилась к бизнесу и волонтерам, призвав проявить в период карантина и чрезвычайной ситуации принципы социальной ответственности и совместными усилиями обеспечить необходимым оборудованием, лекарствами и средствами индивидуальной защиты медучреждения страны.

С 25 марта "Нова пошта" на время карантина расширила социальный проект "Гуманитарная почта" и начала бесплатно доставлять больницам, детским домам, военным и незащищенным слоям населения средства индивидуальной защиты и всё, что требуется для борьбы с вирусом. Чтобы стать участником программы, нужно заполнить анкету или написать на электронную почту.

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