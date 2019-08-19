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"Укрлендфарминг" инвестировал крупную сумму в очистные системы элеваторов

понедельник, 19 августа 2019, 13:11
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Один из крупнейших агрохолдингов Европы "Укрлендфарминг" (Ukrlandfarming) украинского бизнесмена Олега Бахматюка инвестировал около 1 млн долларов США в очистные установки собственных элеваторных комплексов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Объем инвестиций "Укрлендфарминг" в оборудование, монтаж и запуск систем очистки собственной элеваторной сети, мощность которой более 2,6 млн тонн одновременного хранения зерна, за три года составил около 1 млн долларов США. Еще 400 тысяч гривен агрохолдинг потратит на экологические мероприятия одного из элеваторных комплексов в этом году. Среди современных систем, которыми оборудованы элеваторы "Укрлендфарминг" - аспирационные, воздухоочистительные системы, высококачественные фильтры-пылеуловители от мировых лидеров - компаний Pulsejet и MacProcess.

"В текущем году мы устанавливаем систему пневмосепарирования зерна от пыли и пленки цветочной производительностью 200 т/ч по зерну кукурузы с помощью комплексной установки ВМЗ - 200 на элеваторе ООО СП Нива в городе Дубно стоимостью около 400 тысяч грн, - рассказал Владимир Сущенко, руководитель департамента зернохранения и комбикормового производства "Укрлендфарминг". - Дубенский элеваторный комплекс группы компаний "Укрлендфарминг" мощностью 285 тысяч тонн одновременного хранения зерна. Предприятие владеет всеми разрешительными документами на выбросы, регулярно проходит проверки госорганами контроля. Исследование проб воздуха из прилегающих к комплексу территорий не показывают наличия вредных примесей, содержание зерновой пыли значительно меньше допустимых норм. Предприятие продолжает модернизировать и совершенствовать системы очистки".

Группа компаний "Укрлендфарминг" управляет одной из крупнейших в Украине сетью элеваторных комплексов, два из которых - крупнейшие в Евразии. "Укрлендфарминг" является одним из лидеров среди украинских агропромышленных холдингов и занимается выращиванием зерновых и масличных культур, семян, производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL), животноводством. В состав компании входят 17 элеваторов, 11 агропромышленных кластеров, 19 птицефабрик, 3 инкубатора, 10 фабрик по выращиванию молодняка, 6 комбикормовых заводов, 3 склада длительного хранения яиц, завод по переработке яиц "Имперово Фудз", современные птицекомплексы "Авис" и "Чернобаевское "общей мощностью 3,5 млрд яиц в год и поголовьем в 10,5 млн кур-несушек - крупнейшим в Украине в 2018 г. Владельцем агрохолдинга является бизнесмен Олег Бахматюк.

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