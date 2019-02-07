Кабмин должен ввести мораторий на экспорт украинского газа - Шахов

Кабинет министров должен заблокировать продажу украинского газа за границу и снизить цену на голубое топливо для отечественных потребителей.

Об этом заявил народный депутат от партии "Наш край" Сергей Шахов.

Он считает недопустимой ситуацию, когда украинцам продают дорогое импортное топливо, а газ собственной добычи планируют экспортировать за пределы государства.

"Украинские газовые компании готовятся экспортировать отечественный газ в страны Центральной Европы. Значит, это выгодно. Добытый в Украине газ дешевый и его можно продать иностранцам с хорошей накруткой. Кто-то на этом собирается нагреть руки. В то же время украинцам продают дорогой импортный газ. Еще и рассказывают о безальтернативности такой схемы. Это недопустимо. Правительство должно заблокировать продажу украинского газа за границу и снизить цену на голубое топливо для отечественных потребителей", – сказал Шахов.

По его мнению, описанная ситуация свидетельствует о фальшивости аргументов власти за повышение тарифов на энергоносители и коммунальные услуги.

"В соответствии с соглашением с Международным валютным фондом, в мае правительство планирует снова повысить тариф на газ. Чиновники игнорируют тотальную бедность населения, накопления долгов по коммунальным платежам и то, что европейские страны, например Румыния, объявляют многолетние моратории на повышение тарифов. Теперь мы видим, что Украина имеет большие резервы для сдерживания цены на газ и в целом на коммунальные услуги на доступном уровне", – считает он.

Народный депутат отметил, что "Наш край" систематически требует от правительства снизить цены на газ для украинцев.

"Требуем немедленно снизить тарифы на газ для населения и объявить мораторий на экспорт отечественных углеводородов. Украинские природные богатства принадлежат народу. Так написано в Конституции – так должно быть в жизни. На внешние рынки может поставляться только избыточный газ, которого в Украине пока нет", – резюмировал политик.

Напомним, несколько украинских компаний рассматривают возможность экспорта газа в Венгрию, Словакию, Румынию, сообщило аналитическое агентство ICIS. В прошлом году Украина добыла 21 млрд куб. м голубого топлива – на 0,5 млрд куб. м больше, чем годом ранее. Импортировала из-за рубежа 10,6 млрд куб. м топлива. Для нужд населения, в частности отопления частных и многоквартирных домов, в Украине ежегодно тратят около 16 млрд куб. м газа.