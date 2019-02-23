Вдвое снизить цену на газ можно лишь после смены власти - Тимошенко

Политическая воля нового президента Украины - это главная предпосылка снижения вдвое цены на газ для населения.

Об этом Юлия Тимошенко заявила на телеканале «Украина».

«Только сменой власти можно в корне изменить всю политику. Сейчас мы говорим о возможности снижения цены на газ в два раза», - констатировала лидер «Батькивщины».

Кандидат в президенты отметила, что за последние 5 лет цена на газ и тепло в Украине увеличилась в 12 раз. Однако ей в случае победы на выборах понадобится всего несколько недель, чтобы остановить эту «вакханалию».

«Если мы снизим вдвое цены на газ - автоматически снизятся тарифы на тепло и на горячую воду. Потому что в цене тепла и горячей воды почти вся стоимость природного газа», - отметила политик.

По мнению Тимошенко, для установления посильных для большинства украинцев тарифов нужно воплотить в жизнь 5 простых шагов.

Направить газ украинской добычи на потребности населения и социальной сферы; наложить вето на постановление правительства о подорожании голубого топлива; заменить коррумпированных членов НКРЭКУ; установить 30% рентабельности для отечественных добытчиков; наложить мораторий на повышение тарифов, как это сделали куда более богатые, чем Украина, Румыния и Польша.

«Мы будем иметь 3 гривны 50 копеек за кубометр. Сегодня берут 8 грн 55 коп, практически забирая у людей последнее и затем распределяя все это на свои оффшорные счета», - возмутилась лидер «Батькивщины».

Тимошенко, которая недавно провела переговоры с директором-распорядителем МВФ, заверила, что сумеет убедить западных кредиторов - при установлении цены на газ должен учитываться реальный уровень доходов граждан.

«Наше правительство в разгар мирового финансового кризиса категорически не пошло ни на какие требования. И если люди сравнят платежки 2008-го и сегодняшние, то увидят, что в 2008 году я не допустила повышения тарифов на газ и на тепло. Мы нашли другие компенсаторы, чтобы сбалансировать бюджет», - подчеркнула глава партии.

«У власти, к сожалению, коррумпированные мародеры. Они будут повышать тарифы и сокращать количество людей, которые получают субсидии. Это их план. Но этот план надо остановить. Надо потерпеть два месяца и сделать так, чтобы никто больше над людьми не издевался. Мы сможем это сделать и защитить людей по-настоящему. Тарифы будут снижены», - заверила лидерт«Батькивщины».