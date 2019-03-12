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Экс-министр энергетики назвал плюсы формулы "Роттердам+"

вторник, 12 марта 2019, 17:42

Введение методики формирования оптово-рыночной цены, которая включала привязку цены угля к международным индексам (формула "Роттердам+", - Ред.), стабилизировала энергосистему и позволяет обеспечивает положительную динамику до сих пор.

Об этом в своей колонке на сайте "Экономическая правда" пишет экс-министр энергетики, председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков.

"Три непростых года со дня принятия этого решения промелькнули и уже можно попробовать более или менее объективно оценить влияние этого решения на состояние энергетической безопасности страны. После прекращения поставок угля из ОРДЛО и введения на рынке электрической энергии "особого периода", ситуация с поставками угля с середины 2017 года стабилизировалась и имеет положительную динамику до сих пор", - написал Плачков.

При этом он признал, что введенный механизм импортного паритета на уголь повлиял на такой результат.

"За последний год объем запасов угля на складах, за редкими случаями, не является интересным, общество начинает постепенно привыкать, что все будет в порядке. Безусловно, что указанными событиями и решениями влияние на энергетическую безопасность страны не ограничивается, но, как опыт, они бесценны", - утверждает экс-министр.

Напомним, формула "Роттердам+" была введена постановлением НКРЭКП №289 от 03.03.2017 года "Об утверждении порядка формирования прогнозной оптовой цены электроэнергии". Согласно данному постановлению в цену электроэнергии закладывалась стоимость угля, исходя из котировок индекса API2 европейского хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен).

Методика "Роттердам+" одобрена Европейской ассоциацией угля и лигнита (Euracoal).

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