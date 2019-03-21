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Тарифы на электроэнергию в Украине оказались одними из самых низких в Европе

четверг, 21 марта 2019, 17:08

Тарифы на электроэнергию для населения в Украине являются одними из самых низких в Европе.

Об этом говорится в материале на mind.ua под названием "Конкурентный энергорынок: чего ждать промышленным потребителям", пишут "Украинские новости".

"Украина сохраняет самые низкие тарифы на электроэнергию для населения в Европе. Средневзвешенный тариф для домохозяйств в Украине составляет 1,03 грн за 1 кВт*ч, тогда как аналогичная средняя цена киловатт-часа в странах ЕС - на уровне 20,5 евроцента", - отмечается в стать.

Как пишет СМИ, низкий тариф (кроме украинского) - в Венгрии - 11,2 евроцента за 1 кВт*ч. За ней по восходящей идут Румыния (13,3 ец / 1 кВт*ч), Польша (14,1 ец / 1 кВт*ч) и Словакия (15,6 ец / 1 кВт*ч). Это говорит о том, что для Украины сопоставимая цена должна начинаться от 3 грн.

Таким образом, в газовой отрасли правительство учло интересы МВФ и довело цену голубого топлива для бытовых потребителей до уровня Европы. В электроэнергетике мы имеем кардинально противоположную ситуацию: цена в 19,9 раз меньше. Последний раз тариф на электричество поднимали в 2017 году (пятиэтапное повышение тарифов на электроэнергию для населения в 2015-2017 годах).

"После этого пятиступенчатого подорожания никто больше в стране к вопросу необходимости дальнейшего повышения цены на электроэнергию для населения публично не возвращался. Хотя с экономической точки зрения тарифы нужно повышать, причем раза в два как минимум. По оценкам Минэнерго, "рыночная" цена киловатт часах для бытового сектора в Украине должен составлять 2,40 грн", - пишет автор.

Напомним, тарифы на электроэнергию для промышленности и населения в Украине устанавливает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Глава НКРЭКУ Оксана Кривенко заявила, что формула Роттердам+ сдерживает рост тарифов для населения и промышленности. Экономия составляет до 40 млрд.

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