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Стратегия Порошенко позволит снизить цены на газ в будущем - эксперт

среда, 27 марта 2019, 17:55

Решение вопроса энергонезависимости, которым занимается президент Петр Порошенко, позволит не повышать цену на газ, а в перспективе – даже снизить ее.

Такое мнение выразил политический консультант Владимир Макаровский на своей странице в Facebook.

"Порошенко заявил, что тарифы на газ повышаться не будут. И в нынешней ситуации это не только и не столько политическое заявление, сколько следствие действующей экономической политики", – пояснил Макаровский.

По мнению эксперта, эти изменения связаны с уходом от влияния Российской Федерации. Ранее, по условиям контракта, который в 2009 году подписала премьер-министр Юлия Тимошенко, Украина должна была платить России за 42 млрд кубометров газа, вне зависимости от того, потребила она его или нет.

"По факту с 2014 года, когда началась российская агрессия, наша страна ежегодно уменьшает потребление газа. В 2017 году мы использовали 14 млрд куб. м, а в 2018 году – всего лишь 10,5 млрд куб. м. Никто не будет спорить, что потреблять меньше газа – это большой шаг к энергонезависимости. А собственно энергетическая независимость напрямую связана с уходом от влияния России. Все мы помним, как Путин шантажировал Украину, отключая газ зимой. Такого больше не должно повториться", – считает политолог.

Он отметил, что на выборах украинцам нужно будет выбирать не только президента.

"На этих выборах мы, украинцы, будем выбирать – или хотим решения всех наших вопросов в Москве (поэтому туда уже ездят с поклоном политики), или же стремимся сами их решать, как независимая страна, которая на правах равного партнера советуется с Европой и США", – подчеркнул эксперт.

По его мнению, шаги, которые предпринимает Порошенко, помогут Украине стать полностью энергетически независимой к 2021-2022 году. А это, в свою очередь, позволит снизить тарифы.

"Порошенко заявил, что меры по энергоэффективности, добыча собственного газа, изменение оптовых цен и нынешняя ситуация на рынке позволяют не повышать тарифы на газ. Хотя такие планы у Кабмина были. А уже в 2021-2022 годах Украина станет полностью энергетически независимой, что позволит скорректировать тарифы в меньшую сторону. Если, конечно, мы не вернемся назад "под протекторат" Кремля, чего так хотят некоторые политики и кандидаты в президенты в частности", – резюмировал Макаровский.

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