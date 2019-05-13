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Блогер пояснил, как повлияет на рынок покупка ДТЭК двух облэнерго

понедельник, 13 мая 2019, 14:46
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Приобретение компанией ДТЭК "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго" у российской группы VS Energy не влияет на конкуренцию на рынке.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил блогер Алексей Минаков.

"Там есть несколько владельцев, он не является монополизированным, есть несколько различных представителей, обладающих теми или иными облэнерго. У нас есть облэнерго, принадлежащие господину Григоришину, господину Коломойскому, Игорю Суркису, государству некоторые. То есть, это рынок. ДТЭК принадлежит 15%", - заявил он.

По словам Минакова, деятельность облэнерго полностью контролируется НКРЭКУ, и именно комиссия устанавливает тарифы.

"Они не отвечают за установление тарифов, это естественные монополии. Это просто линии электропередач. Они не занимаются ни добычей, эти облэнерго, они не занимаются ни снабжением. Они занимаются распределением", - подчеркнул он.

По словам эксперта, компания ДТЭК не просто купила два облэнерго, она выкупила стратегические энергетические объекты у россиян.

"Принципиальный момент, кому они принадлежали раньше, у кого приобрели эти компании. Приобрели у компании VS Energy. Это российская компания. Формально она зарегистрирована в Нидерландах, но о VS Energy много журналистских расследований, которые показывают, что конечными бенефициарами этой компании являются как раз действительно россияне, в том числе бывший вице-спикер Госдумы Российской Федерации, сейчас он является депутатом Госдумы. Еще остается у них пять облэнерго, которыми они продолжают пользоваться. В этом опасность", - подчеркнул он.

Ранее Антимонопольный комитет большинством голосов позволил группе ДТЭК приобрести "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго". АМКУ возложил на ДТЭК ряд обязательств, которые устраняют любое возможное влияние на смежные рынки - поставка и производства электроэнергии.

По словам руководителя отдела аналитики инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрия Чурина, решение АМКУ является обоснованным. Он уточнил, что после проведения андбандлинга облэнерго не занимаются поставкой электроэнергии конечным потребителям, а значит - это решение никоим образом не влияет на потребителей.

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