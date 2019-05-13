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Покупка ДТЭК облэнерго не приведет к монополизации рынка - инвестаналитик

понедельник, 13 мая 2019, 15:55
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Приобретение группой ДТЭК компаний "Одессаоблэнерго" и "Киевоблэнерго" не угрожает монополизацией национального рынка распределения электроэнергии.

Об этом написал руководитель аналитического отдела инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий в материале на сайте Liga.net.

"Покупка крупным игроком двух компаний по обслуживанию сетей никак не повлияет на рынок распределения электроэнергии, который на сегодняшний день состоит из 34 мини-монополий. И здесь не важно, кому эти мини-монополии принадлежат", - отметил он.

Паращий утверждает, что каждая из облэнерго является естественной монополией, поэтому искусственно дублировать ее функции экономически нецелесообразно.

"Стоит отметить, что компании по распределению электроэнергии - сами по себе маленькие монополии. Имея в собственности электрические сети на определенной территории, они единственные, кто физически передает электроэнергию до конечного потребителя. Дублировать функции такой компании, то есть строить еще одну параллельную электросеть, нет смысла. Поэтому облэнерго является естественной монополией. Но монополией только по передаче электроэнергии", - утверждает инвестаналитик.

Отсутствие угроз злоупотребления положением естественной монополии объясняется запретом распределительным компаниям (облэнерго) заниматься продажей электроэнергии.

"Дело в том, что по закону передавать по проводам электроэнергию и продавать ее конечному потребителю одна и та же компания не может. Владельцу электрической сети запрещено законом продавать электроэнергию конечному потребителю. Другими словами, по закону, владелец электросети должен быть только курьером, который физически доставляет электричество до вашей квартиры", - убежден Паращий.

25 апреля Антимонопольный комитет разрешил компании "ДТЭК Нефтегаз" купить акции "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго", которые принадлежали нидерландской компании VS Energy. По результатам проведенного АМКУ анализа и с учетом позиций регулятора, отраслевого министерства, участников рынка и научных учреждений, комитет пришел к выводу, что данная концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках.

По данным СМИ, конечными бенефициарами VS Energy являются российские предприниматели Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин.

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