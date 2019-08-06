Эксперт спрогнозировал проблемы с МВФ из-за преференций для отдельных предприятий

Эксперты, комментируя ситуацию с протестами представителей ферросплавных заводов, требующих льготных тарифов на электроэнергию для своих предприятий, заявили, что предоставление преференций отдельным предприятиям в условиях рыночной экономики не обосновано экономически и приведет к возникновению у Украины проблем при кредитовании МВФ.

Об этом сообщило издание "Главком".

"Задача любого бизнеса – бороться за условия для себя, лучшие. Задача общества – не давать преференции одним за счет других", - заявил член Совета Национального банка Тимофей Милованов.

Эксперт считает, что необходимо объективно установить, есть ли основания для таких требований со стороны ферросплавных заводов и затем принять решение.

"Нужно разобраться, действительно ли там проблемы, есть ли для этого основания, или это желание получить себе льготы за счет других. Если второе, то, конечно, не нужно это делать", - подчеркнул Милованов.

Исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский считает, что предоставление льгот отдельным предприятиям в условиях рынка содержит коррупционную составляющую, а также не исключает возникновения проблем у Украины с МВФ.

"Это означает огромную возможность политической коррупции. Это раз. Второе – это по сути является государственной помощью. И государственная помощь – она также, по нормам Европейского Союза, регулируется, особенно через предоставление каких-то специальных цен, наличие различного ценообразования для разных отраслей. Не исключаю, что у нас из-за этого могут быть проблемы с МВФ, поскольку это принципиально не соответствует тем подходам к экономической политике, которые поддерживает фонд", - подчеркнул Вышлинский.

С 31 июля представители ферросплавных и химических заводов Игоря Коломойского (Никопольского ферросплавного завода, Днепроспецстали, Покровского ГОК, Запорожского ферросплавного завода) проводят акцию протеста перед НКРЭКУ и НЭК "Укрэнерго" в Киеве, требуя льготных тарифов на электроэнергию для своих предприятий.

1 августа Окружной административный суд Киева под давлением протестующих удовлетворил ходатайство Никопольского завода ферросплавов и остановил действие постановлений НКРЭКУ относительно тарифов на июль "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и диспетчеризацию для АО "Никопольский завод ферросплавов", АО "Запорожский завод ферросплавов", АО "Покровский ГОК", АО "Марганецкий ГОК" и АО "Днепроазот". Решение суда значительно осложняет возможность расчетов с производителями электроэнергии из возобновляемых источников, так как средства были заложены в тарифе "Укрэнерго" на передачу электроэнергии. Директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне обратился с письмом к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой решить проблему с выплатами по "зеленому тарифу", возникшую из-за отмены судом тарифа для "Укрэнерго".