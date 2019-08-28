Эколог назвала "Метинвест" и "Фармак" успешными примерами внедрения "зеленых" технологий

Украинский бизнес все больше приобщается к проекту "Екотрансформация", предприятия-загрязнители проводят модернизацию собственных мощностей с целью снизить вредные выбросы.

Об этом в комментарии "Обозревателю" сообщила президент Профессиональной ассоциации экологов Людмила Цыганок.

Она назвала несколько успешных проектов, которые показывают, что работать, не нанося вреда экологии – можно.

"Мы, инициировав проект "Екотрансформация", преследовали цель стимулировать зеленые изменения. Сейчас в СМИ и обществе много говорится об экологических проблемах, что Украина не выполняет свои природоохранные обязательства, что не хватает средств на "зеленую" модернизацию. Поэтому мы поставили перед собой цель находить проекты, которые показывают, что это возможно. И подтверждают, что есть два пути: либо предприятие модернизируется, внедряет инновационные технологии – либо со временем у него не будет выбора, кроме как закрыть производство. Мы не хотим, чтобы производства закрывались. Мы – за то, чтобы помочь предприятиям находить решения", - подчеркнула Цыганок.

Она отметила: сейчас в результате мониторинга Профессиональной ассоциации экологов удалось найти ряд успешных кейсов по внедрению "зеленых" технологий на украинских предприятиях.

Так, крупная фармкомпания "Фармак" начала внедрение инновационных технологий еще в 2016-м году с замены люминесцентных фонарей на LED освещение, установки частотных преобразователей на электродвигатели и алгоритмов программного управления инженерными сетями, что позволяет существенно сократить потребление электроэнергии. "Фармак" также перешел к приготовлению горячей воды в цехах путем использования конденсата с отработанного пара. Также компания построила новую котельную, которая не только позволяет экономить энергоресурсы, но и имеет меньшие показатели выбросов загрязняющих веществ.

"Мироновский завод по производству круп и комбикормов" установил оборудование, позволяющее изготавливать из отходов производства брикеты, которые будут использоваться в качестве топлива для твердотопливных котлов. Кроме пользы для окружающей среды (отходы производства не накапливаются на полигонах), изготовление и использование таких брикетов имеет экономический эффект: они имеют большую теплотворную способность, чем дрова, а по цене – существенно дешевле традиционных видов топлива.

"Метинвест" сейчас завершил двухлетний проект реконструкции аспирации в конвертерном цехе комбината "Азовсталь". Сейчас проходят пусконаладочные работы. Предварительные измерения подтверждают: степень очистки соответствует лучшим практикам ЕС и выбросы пыли в атмосферу будут значительно ниже, чем раньше.

"Есть предприятия, которые не в ущерб для общин хотят, понимая вред, который наносит окружающей среде хозяйствование - находят решение, чтобы улучшать результаты в области экологизации. Модернизация – длительный процесс, который сопровождается неудобствами. Но если предприятия становятся на путь зеленых изменений и начинают уменьшать влияние на окружающую среду - это уже очень положительно для нашего государства. Это позволяет Украине выполнить природоохранные обязательства", - отметила Цыганок.

Напомним, что "Метинвест" подписал контракт с французской компанией Air Liquide о строительстве на Мариупольском металлургическом комбинате (ММК) им. Ильича самой современной воздухоразделительной установке в Украине на общую сумму $78,3 млн.

В запуске проекта приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, посол Франции в Украине Изабель Дюмон, мэр Мариуполя Вадим Бойченко.