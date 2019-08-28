RU  UA  EN

среда, 28 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.95
Меню
Бизнес

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

28 августа

17:22
​У Зеленского сообщили, когда будет сформирован новый Кабмин
16:21
​Украина не смогла продать за долги принадлежащий России банк
13:18
​В Украине вводят новое правило при оформлении паспорта
11:17
​Известный мессенджер выпустит свою криптовалюту: названа дата
09:35
​Гривна неожиданно подешевела: свежие цифры от НБУ

27 августа

18:07
Фирма Коломойского начала поставки угля для "Центрэнерго": опубликован документ
18:03
Владельцам фур в Украине готовят неприятный "сюрприз": появились детали
17:08
Умерли тысячи людей: в США вынесли приговор известному производителю лекарств
16:51
​"Забыл" про миллион: против одиозного экс-чиновника СНБО завели дело
16:02
​Как идет возведение "Северного потока-2": строители дали свежий отчет
15:01
​Чехия сделала приятный сюрприз украинским заробитчанам
14:10
Что происходит с гривной после праздников: фото обменника
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Эколог назвала "Метинвест" и "Фармак" успешными примерами внедрения "зеленых" технологий

среда, 28 августа 2019, 13:02
переглянути новину українською

Украинский бизнес все больше приобщается к проекту "Екотрансформация", предприятия-загрязнители проводят модернизацию собственных мощностей с целью снизить вредные выбросы.

Об этом в комментарии "Обозревателю" сообщила президент Профессиональной ассоциации экологов Людмила Цыганок.

Она назвала несколько успешных проектов, которые показывают, что работать, не нанося вреда экологии – можно.

"Мы, инициировав проект "Екотрансформация", преследовали цель стимулировать зеленые изменения. Сейчас в СМИ и обществе много говорится об экологических проблемах, что Украина не выполняет свои природоохранные обязательства, что не хватает средств на "зеленую" модернизацию. Поэтому мы поставили перед собой цель находить проекты, которые показывают, что это возможно. И подтверждают, что есть два пути: либо предприятие модернизируется, внедряет инновационные технологии – либо со временем у него не будет выбора, кроме как закрыть производство. Мы не хотим, чтобы производства закрывались. Мы – за то, чтобы помочь предприятиям находить решения", - подчеркнула Цыганок.

Она отметила: сейчас в результате мониторинга Профессиональной ассоциации экологов удалось найти ряд успешных кейсов по внедрению "зеленых" технологий на украинских предприятиях.

Так, крупная фармкомпания "Фармак" начала внедрение инновационных технологий еще в 2016-м году с замены люминесцентных фонарей на LED освещение, установки частотных преобразователей на электродвигатели и алгоритмов программного управления инженерными сетями, что позволяет существенно сократить потребление электроэнергии. "Фармак" также перешел к приготовлению горячей воды в цехах путем использования конденсата с отработанного пара. Также компания построила новую котельную, которая не только позволяет экономить энергоресурсы, но и имеет меньшие показатели выбросов загрязняющих веществ.

"Мироновский завод по производству круп и комбикормов" установил оборудование, позволяющее изготавливать из отходов производства брикеты, которые будут использоваться в качестве топлива для твердотопливных котлов. Кроме пользы для окружающей среды (отходы производства не накапливаются на полигонах), изготовление и использование таких брикетов имеет экономический эффект: они имеют большую теплотворную способность, чем дрова, а по цене – существенно дешевле традиционных видов топлива.

"Метинвест" сейчас завершил двухлетний проект реконструкции аспирации в конвертерном цехе комбината "Азовсталь". Сейчас проходят пусконаладочные работы. Предварительные измерения подтверждают: степень очистки соответствует лучшим практикам ЕС и выбросы пыли в атмосферу будут значительно ниже, чем раньше.

"Есть предприятия, которые не в ущерб для общин хотят, понимая вред, который наносит окружающей среде хозяйствование - находят решение, чтобы улучшать результаты в области экологизации. Модернизация – длительный процесс, который сопровождается неудобствами. Но если предприятия становятся на путь зеленых изменений и начинают уменьшать влияние на окружающую среду - это уже очень положительно для нашего государства. Это позволяет Украине выполнить природоохранные обязательства", - отметила Цыганок.

Напомним, что "Метинвест" подписал контракт с французской компанией Air Liquide о строительстве на Мариупольском металлургическом комбинате (ММК) им. Ильича самой современной воздухоразделительной установке в Украине на общую сумму $78,3 млн.

В запуске проекта приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, посол Франции в Украине Изабель Дюмон, мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Фотовзгляд

Все галереи
Советник президента США Джон Болтон почтил память погибших украинских военных

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Атака на Роттердам+: как власть подыгрывает Коломойскому

Топливная война с Россией: будет ли на автозаправках Украины армагеддон

"Роттердам+": как украинцев обворовали на 19 млрд, подробности схемы

Фаворит конкурса на освоение черноморского шельфа Украины попадет под европейские санкции?

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: