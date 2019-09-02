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Политолог призвал депутатов создать комиссию для расследования схем Коломойского в "Центрэнерго"

понедельник, 02 сентября 2019, 14:07
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Для расследования скандала вокруг госкомпании "Центрэнерго" необходимо создать временную следственную комиссию в Верховной Раде.

Об этом написал политолог Петр Олещук на своей странице в Facebook.

Эксперт сообщил, что сейчас разворачивается скандал вокруг государственной компании "Центрэнерго", которая отказалась от закупки украинского угля в пользу российского, что поставляет компания, связанная с олигархом Игорем Коломойским. Таким образом, фактически олигарх зарабатывает на госкомпании.

"В начале июля в государственной компании "Центрэнерго" сменился менеджмент. После этого отказались от украинского угля шахты "Краснолиманская", и начали закупать российский из шахт, связанных с Коломойским. При этом, "Центрэнерго" подписала договор на поставку угля из России на 400 млн гривен с ООО "Нефть Форс", основатель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват" ... При этом, произведенную из российского угля продукцию государственная "Центрэнерго" продает предприятиям все того же Коломойского – Никопольскому и Запорожскому заводам ферросплавов", - написал Олещук.

По его мнению, этот скандал бросает тень на представителей новой власти, к которой Игорь Коломойский близок. Политолог предложил депутатам разобраться с этой проблемой и создать в Верховной Раде временную следственную комиссию для расследования ситуации в "Центрэнерго".

"Уважаемые новоизбранные народные депутаты - "слуги народа", возможно, следует создать следственную комиссию в Верховной Раде, разобраться с вопросом, со справедливостью обвинений, объявить о выводах и закрыть вопрос раз и навсегда? Почему бы не продемонстрировать пример реагирования в этой ситуации? Ведь тему будут обсуждать, и проигнорировать ее не получится", - отметил Олещук.

Ранее экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк заявил, что сконцентрировав усилия на расследовании сфабрикованного дела "Роттердам+", НАБУ и САП не замечают злоупотреблений на "Центрэнерго" в пользу Коломойского, которые приведут к банкротству госпредприятия.

"Среди специалистов не секретна текущая схема злоупотреблений на Центрэнерго: уголь покупается по 2500 грн/т - это выше цена "Роттердам+", то есть завышение себестоимости; себестоимость электрической энергии с такой ценой угля составляет не менее 1.90 грн / кВт.ч; но продажа происходит почти исключительно предприятиям Коломойского по цене 1.30 грн / кВт.ч, то есть с убытком 30%", - описал схему злоупотреблений Вовк.

Недавно СМИ обнародовали информацию, что госкомпания "Центрэнерго" подписала контракт на закупку российского угля на 400 млн грн с неизвестной бориспольской фирмой "Нефть Форс", основанной в августе прошлого года с уставным фондом в 1 000 грн. Впоследствии Независимый профсоюз горняков Украины обратилась к исполняющему обязанности председателя СБУ Ивана Баканова с просьбой проверить информацию о закупке госпредприятием "Центрэнерго" угля с оккупированных районов Донбасса

19 августа по участии президента состоялось совещание по вопросам подготовки страны к зиме. Участники совещания признали, что формула "Роттердам+" обеспечивает самую низкую закупочную цену угля - 1,74 тыс. грн за тонну.

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