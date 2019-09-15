RU  UA  EN

воскресенье, 15 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Бизнес

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

15 сентября

19:34
В Киеве произошло опасное ДТП с переворотом: опубликованы фото и видео
19:06
Представились сотрудниками спецслужб: в Польше задержали украинцев-контрабандистов, фото
19:02
Участников прайда в Харькове забросали яйцами: фото
18:55
Динамо серьезно опозорилось в чемпионате Украины
18:35
Херсонес превращают в свалку: появились грустные фото из Крыма
18:06
В Харькове толпа парней жестоко избила подростка из-за участия в прайде: опубликовано видео
17:38
В Украине устроили масштабную акцию в поддержку животных: опубликованы фото
17:13
В Киеве вспыхнул мощный пожар: первые подробности и кадры с места
16:59
Под Николаевом супруги совершили жуткое самоубийство, оставив сиротами детей: детали трагедии
16:37
Должности главы КГГА не будет: у Зеленского анонсировали громкие реформы
16:28
Больше денег на дороги и меньше дотаций: раскрыты детали бюджета Украины на 2020 год
15:55
Баллотировалась в мэры: всплыли интересные детали о женщине, которая устроила "шоу" с копами
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Купить уголь по цене "Роттердам+", которая является самой дешевой, сейчас невозможно - эксперт

воскресенье, 15 сентября 2019, 12:58
переглянути новину українською

Уголь по цене "Роттердам+" сейчас купить невозможно, все предложения имеют большую цену.

Об этом сообщил член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире телеканала "Эспресо".

Эксперт заявил, что на сегодня цена угля, рассчитанная по формуле "Роттердам+", является самой низкой. Но купить его по такой цене невозможно. Все варианты импорта угля из США, ЮАР или Колумбии дороже, как и дороже цена угля из украинских государственных шахт. В частности, компания ДТЭК не смогла купить уголь по "Роттердам+" на Украинской энергетической бирже.

"Проблема возникла в том, что этот уголь, даже несмотря на то, что он дешевый, на бирже он торгуется по такой цене, а его нет, его трудно найти, потому что это дефицитный ресурс в том числе на мировом рынке угля. И компания ДТЭК даже, объявляя заявку, они хотели купить 450 тыс. тонн угля, - никто так и не пришел и не предлагает им этого угля по такой цене", - сообщил Корольчук.

Напомним, ранее компания ДТЭК заявила о готовности купить на Украинской энергетической бирже 450 000 тонн угля по цене, установленной по формуле "Роттердам+", для своих теплоэлектростанций. По итогам биржевых торгов, которые проводились с 2 по 12 сентября, компания не смогла приобрести уголь по такой цене, так как не получила предложений от поставщиков.

По информации СМИ, на совещании у президента по энергетическим вопросам, которое состоялось 19 августа, выяснилось, что цена угля, рассчитанная по формуле "Роттердам+", является дешевле, чем стоимость импортного угля из ЮАР, США или Колумбии. Цена за "Роттердам+" составляет 1,74 тыс. грн. за тонну, импорт из Колумбии и США - 1,9 тыс. грн. за тонну, из ЮАР - 1,8 тыс. грн. за тонну.

Фотовзгляд

Все галереи
Элитный книжный. Какие книги продают в Верховной Раде

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Конец эпохи российского газа: что Украине предлагают США

Атака на Роттердам+: как власть подыгрывает Коломойскому

Топливная война с Россией: будет ли на автозаправках Украины армагеддон

"Роттердам+": как украинцев обворовали на 19 млрд, подробности схемы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: