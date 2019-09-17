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Нардеп требует от НАБУ остановить коррупцию в "Центрэнерго"

вторник, 17 сентября 2019, 17:39
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Депутат Верховной Рады Михаил Бондарь заявил, что в госкомпании "Центрэнерго" введена преступная схема, в результате которой государству нанесен значительный ущерб, а предприятие доводят до банкротства, и обратился к руководству Министерства энергетики и угольной промышленности, НАБУ и Фонда госимущества.

Об этом говорится в обращении нардепа, опубликованном на его странице в Facebook.

Депутат отмечает, что госкомпанию "Центрэнерго" взяли под контроль бизнесмены из сферы влияния Игоря Коломойского, и ввели коррупционную схему.

"На "Центрэнерго" реализуется коррупционная схема, которая содержит две составляющие - закупка российского угля по завышенной цене у предприятия аффилированного с группой "Приват", и продажа электроэнергии по заниженной цене в пользу предприятий, также входящих в группу "Приват", - говорится в обращении.

В частности, уголь на "Центрэнерго" поставляется компанией "Нефть Форс" по цене 2700 гривен за тонну без стоимости доставки, что на 40% выше, чем по формуле "Роттердам+". Производимую электроэнергию "Центрэнерго" продает предприятиям Коломойского по цене 1,3 гривен за 1 кВт-ч., В то время как ее себестоимость составляет 1,9 гривен за кВт-ч.

"Наносится вред интересам государства через нанесениедвойного ущерба государственному "Центрэнерго" и из-за сокращения налогооблагаемой базы, что приводит к неполучения налогов", - отмечается в обращении.

Нардеп выразил обеспокоенность финансовыми результатами компании, которая за первое полугодие года получила убытки в размере 1,2 млрд гривен. Он отметил, что это фактически делает невозможным приватизацию "Центрэнерго", поскольку убыточным предприятием не заинтересуются инвесторы.

Депутат просит руководство Минэнергетики, НАБУ и Фонда госимущества проверить эти факты.

Ранее бывший глава Луганской ОВГА и экс-председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявлял, что НАБУ должен разобраться со злоупотреблениями в "Центрэнерго", которое закупает российский уголь по завышенным ценам у компании, связанной с Игорем Коломойским.

Политолог Петр Олещук предложил народным депутатам создать в Раде временную следственную комиссию для расследования скандала вокруг "Центрэнерго". Эксперт Борис Кушнирук заявил, что Игорь Коломойский контролирует госкомпанию "Центрэнерго" и не заинтересован в ее приватизации.

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