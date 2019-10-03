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Политическая капитуляция: Кошулинский высказался об импорте электроэнергии из РФ

четверг, 03 октября 2019, 12:22
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Украине не нужен импорт электроэнергии, поскольку она самостоятельно может обеспечивать себя электроэнергией, а покупка электроэнергии в России - это полная политическая капитуляция страны перед агрессором.

Такое мнение высказал политик, депутат Львовской областной рады от ВО "Свобода" Руслан Кошулинский, передают "Украинские новости".

"Украина достаточно производит электроэнергии, и даже продает электроэнергию через остров "Бурштын", то есть, электроэнергии вырабатывается достаточно и для потребления, и для экспорта. Так почему мы ее импортируем? Это политическое решение объединить энергосети Украины и России вместо того, чтобы отрезать нас от агрессора, и не давать ему зарабатывать. И товар, электроэнергия, - покупая его, мы обеспечиваем заработок врагу. Мы самостоятельно можем себя обеспечить электроэнергией, начиная от альтернативной и заканчивая атомной. Импорт - это политическое решение для эффективного сотрудничества с врагом, нам нужно отказаться от этого. Это полная капитуляция", - уверен Руслан Кошулинский.

По его мнению, Украине стоит не импортировать электроэнергию из России, а вкладывать в развитие собственной энергетики.

"Стыдно, имея все возможности, покупать чужую электроэнергию. Зачем? Экономики я в этом не вижу, только политическую зависимость. Энергетическая безопасность - одна из базовых после военной. К сожалению, за пять лет - и та власть, и новая не идут путем энергетической независимости. В частности, из 15 энергоблоков АЭС только половина работают на иностранном, не российском топливе. Остальные на российском. Это проблема и это зависимость", - отметил Руслан Кошулинский.

1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта, ровным графиком мощностью 100 МВт. Импортером электроэнергии из РФ является компания "Юнайтед Энерджи", которую эксперты связывают с Игорем Коломойским.

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