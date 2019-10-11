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Путь к энергетической капитуляции: эксперт рассказал о последствиях импорта электроэнергии из России

пятница, 11 октября 2019, 18:12
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Импорт электроэнергии из России разворачивает Украину на путь полной энергетической капитуляции перед РФ.

Об этом написал Председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи, бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков в своей колонке.

Экс-министр отметил, что с 1 октября благодаря поправке к законопроекту председателя парламентского энергетического комитета Андрея Геруса, был восстановлен импорт электроэнергии из России. Единственным экспортером с российской стороны является государственный монополист "Интер РАО", который для России не менее мощное оружие воздействия на рынки, чем "Газпром".

По мнению Плачкова, импорт электроэнергии из РФ приведет, прежде всего, к энергетической зависимости Украины, ведь российская компания способна заместить треть электроэнергии, потребляемой в стране, за счет демпинговых цен, которые Кремль может себе позволить ради политического влияния.

"Первый результат - это зависимость. Номинальная мощность линий электропередач Украины - Беларусь и Украина - РФ составляет 3900 МВт. При использовании пересечения на 100% годовой объем поставки электроэнергии составит 34164 млн кВт-ч. "Интер РАО" имеет возможности заместить треть всей электроэнергии, потребляемого в Украине. И они это сделают", - написал Плачков.

Кроме того, импорт электроэнергии из РФ повлечет проблемы в угольной отрасли, госшахты обанкротятся и тысячи шахтеров окажутся без работы.

"После того, как российский импорт начнет "заливать" нашу страну, первым упадет государственная добыча угля. Сегодня себестоимость добычи на госшахтах достигает 4000 грн / т. Цена угля с поставкой из Роттердама, например, - около 1800 грн / т. Государственный уголь выкупается по цене 2500 грн / т. Убытки платим мы все в виде прямых дотаций из госбюджета на поддержку шахт. После открытия импорта электроэнергии государственный уголь уже не потребуется. Около 31 000 шахтеров окажутся на улицах", - пояснил Плачков.

По его мнению, восстановление импорта приведет к упадку украинских ТЭС и кризису в атомной энергетике. Это будет означать конец евроинтеграции Украины из-за отказа от интеграции энергосистемы с европейской и, как следствие, прекращение международной поддержки страны как той, что оказалась неспособной выполнить свои обязательства в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.

"Сегодня полмиллиарда евро макрофинансовой помощи от ЕС удержаны до появления понимания курса власти по завершению реформы рынка электроэнергии. Через год доноры начнут останавливать программы поддержки, и Украина осуществит разрушительный для энергетической безопасности поворот в сторону России", - прогнозирует Плачков.

18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку - позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским. Большинство экспертов расценили начало импорта электроэнергии из РФ как угрозу энергонезависимости Украины и убеждены, что Россия будет использовать его для политического давления на Киев.

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