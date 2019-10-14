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Импорт электроэнергии из РФ уничтожит украинскую генерацию - Плачков

понедельник, 14 октября 2019, 14:48
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Восстановление импорта электроэнергии из России приведет к остановке трети ТЭС и кризису в атомной энергетике.

Об этом написал председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи, бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков в своей колонке, оценивая последствия импорта электроэнергии из РФ.

"Третий результат - упадок украинских ТЭС и глубокий кризис атомной энергетики. Самое страшное для любой энергосистемы - разбалансированность. Балансировать энергосистему можно, когда она имеет достаточно маневренных мощностей. При импорте из России почти 14 млн кВт-часов тепловой генерации Украины, которая обеспечивает балансировку будут вытеснены с рынка. Это грозит полной остановкой трети тепловых энергоблоков страны", - написал Плачков.

По его мнению, российский импорт также негативно повлияет на отечественную атомную генерацию и приведет к ее значительному сокращению.

"Российский импорт идет ровным графиком, поэтому он не только уничтожит украинские ТЭС, но и обязательно негативно скажется на атомной генерации. Сокращение производства атомной электроэнергии может быть значительным. Украинский атом будет вытеснен российским и белорусским. За последние 15 лет там построено 10 новых энергоблоков общей мощностью более 10,6 ГВт. В Украине - ни одного", - пояснил Плачков.

Ранее народный депутат Украины, первый заместитель комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко заявил, что запускать Россию на наш энергорынок, отодвигая "Энергоатом" и наши тепловые станции, очень опасно, так как она может его уничтожить, и это ставит под угрозу энергонезависимость Украины.

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