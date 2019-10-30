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Эксперт пояснил обоснованность включения транспортных расходов в "Роттердам+"

среда, 30 октября 2019, 13:53
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Включение в формулу "Роттердам+" расходов на транспортировку полностью обосновано, ведь доставка угля в Украину стоит дороже, чем в Роттердам.

Об этом заявил глава "Первой энергетической ассоциации Украины" Василий Котко, передает "Обозреватель".

Эксперт отметил, что обоснованность включения расходов на транспортировку в формулу "Роттердам+" признали западные эксперты, в частности Европейская ассоциация угля и лигнита EURACOAL.

"Слышал выводы уважаемых экспертов и читал заключение EURACOAL, которое сделано по заказу регулятора. В заключении четко сказано, что они это проанализировали, учли, что в Украину дороже доставлять уголь, чем в Роттердам. Разницу очень сложно подсчитать, так как из Австралии – одна цена доставки, из Америки – другая, из Африки – еще другая. Они взяли какой-то месяц, все посчитали и сказали, что это где-то плюс 6,5-14 долларов, разные варианты. А учитывается в "Роттердам" плюс 9. И они сделали вывод, что в принципе это адекватное решение, и оно принципиально правильное", – сообщил Котко.

24 марта 2017 года НАБУ открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЭКУ, которые утвердили формулу "Роттердам+". 8 августа 2019 года детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам по так называемому делу "Роттердам+", ни один из них не был взят под стражу. Позже в официальном ответе НАБУ на запрос Информбюллетеня ICC Ukraine сообщалось, что у бюро нет претензий к индексу API2 в основных портах Западной Европы, как базового ориентира для определения цены на уголь в Украине по формуле "Роттердам+", но есть претензии к включению в формулу расходов на транспортировку.

Ранее генеральный секретарь Европейской ассоциации угля и лигнита EURACOAL Брайан Риккетс заявлял, что введение импортного паритета при ценообразовании на уголь было единственно верным решением для Украины, привязка к индексу API – абсолютно корректна.

"Расходы на доставку были включены в формулу потому, что индекс API2 отражает стоимость транспортировки в порты Амстердама, Роттердама и Антверпена, а цена доставки в Украину – выше" - утверждал Риккетс.

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