Эксперт оценил влияние импорта электроэнергии из РФ на газовые переговоры

Импорт электроэнергии из России и ее транзит в Приднестровье, в случае прекращения транзита российского газа через Украину, ослабляет позиции Украины в газовых переговорах с Кремлем.

Об этом заявил член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, передают "Украинские новости".

Эксперт отметил, что в случае прекращения транзита российского газа через Украину, под удар попадет Приднестровье, которое поддерживает Кремль. Российский газ там заменят на российскую электроэнергию, которая будет поставляться через Украину.

"Россия поставляет газ через Украину в Приднестровье. И там есть ГРЭС, которая перерабатывает газ в электроэнергию. То есть, не будет газа - не будет электроэнергии. Где Молдова возьмет электроэнергию? В Украине, российскую. Потому что компания, которая будет импортировать электроэнергию из России, потом не буквально эту электроэнергию доставит по проводам, она мощности возьмет и поставит их в Приднестровье. Будет реэкспорт электроэнергии российской", - пояснил Корольчук.

По его мнению, после восстановления импорта электроэнергии из РФ Украина уже не сможет использовать "козырь" Приднестровья в газовых переговорах с Кремлем.

"Это ослабляет переговорные позиции Украины. Потому что "Нафтогаз" инициировал, чтобы поставлять газ из подземных хранилищ в Молдову в случае прекращения транзита. Теперь для чего газ поставлять? Электроэнергию можно поставлять российскую. Это все накладывается, как слои коррупционного пирога. Потому что кто-то за этим стоит, инициировав эти изменения", - сказал Корольчук.

18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку - позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи", связываемой с Игорем Коломойским. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза - с 2,4 млн кВт-час до 4,5 млн кВтч в сутки.