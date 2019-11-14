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Эксперт объяснил, как импорт электроэнергии из России убивает украинскую энергетику

четверг, 14 ноября 2019, 15:23
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Импортеры российской электроэнергии демпингуют на украинском рынке, и это убивает отечественную энергетику.

Об этом написал президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец, передает РБК-Украина.

"Вчера произошло знаковое событие на рынке электроэнергии. Цена на рынке на сутки вперед достигла исторического минимума - 0,91 грн за 1 кВт*час. "Победа!" - кричали Герус и его пособники в развале украинской энергетики. На самом деле это достаточно опасный сигнал, онсвидетельствует о вероятном кризисе в электроэнергетике", - написал Трохимец.

Эксперт обратил внимание, что запуск российской электроэнергии на сегмент рынка электроэнергии двусторонних договоров вытеснил с него украинских производителей тока, и Россия получила влияние в этом сегменте.

"На этом сегменте торгуется около 65% всей электроэнергии. Герус в октябре рассказывал, что импорт составляет не более 1%. С ноября он вырос в десять раз. И составлял уже около 10% всей электроэнергии, потребляемой в Украине. Если брать сегмент рынка двусторонних договоров - это больше 15%. Существенное влияние!", - написал Трохимец.

Кроме того, эксперт отметил, что импортеры российской электроэнергии демпингуют на рынке электроэнергии Украины с целью сорвать интеграцию украинской энергосистемы в европейскую и евроинтеграции страны в целом.

"Это, во-первых, противозаконно, а во-вторых, свидетельствует о политических, а не экономических мотивах поставок электроэнергии в Украину. Россия делает все, чтобы интеграция украинской энергосистемы в европейскую ENTSO-E не состоялась. Следовательно, евроинтеграция Украины в целом стала невозможной. Даже ценой экономических потерь", - считает Трохимец.

По его мнению, вопрос демпинга и политического влияния российского импорта электроэнергии должен стать предметом рассмотрения Антимонопольного комитета и СНБО.

С 1 октября из-за "поправки Геруса" началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта.

Ранее глава Всеукраинской энергетической ассамблеи, бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков высказал мнение, что Россия захватит большую часть нашего энергорынка из-за импорта электроэнергии и будет использовать это для политического давления на украинскую власть.

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