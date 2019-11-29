Законопроект 2233: ВЭА призвала внести правки в проект, раскритикованный Еврокомиссией

Законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О рынке электроэнергии "(№2233) отменяет реформу энергорынка и встраивает в новую рыночную модель старый механизм ручного регулирования.

Об этом говорится в обращении Всеукраинской Энергетической Ассамблеи к главе Верховной Рады, главе энергетического комитета парламента и министру энергетики.

"Предложенные изменения в законодательство значительно ухудшат условия работы рынка электроэнергии в Украине и нивелируют преимущества новой модели рынка электроэнергии, введенной на основе принципов Третьего энергетического пакета ЕС", - говорится в обращении.

Отмечается, что законопроектом 2233 устанавливается прямое ограничение свободной конкуренции на рынке электроэнергии путем применения к 1 июля 2023 предельных цен на конкурентных сегментах рынка (рынка "на сутки вперед", внутрисуточном рынке и балансирующем рынке) и ограничения производителей электроэнергии в выборе сегмента рынка для продажи электроэнергии.

"Всеукраинская Энергетическая Ассамблея считает, что проголосованный в первом чтении законопроект № 2233 от 04.10.2019 отменяет реформу энергорынка, монтируя в механизмы нового рынка старую модель с максимальным уровнем ручного административного регулирования", - отмечается в обращении.

В связи с этим Ассамблея предлагает депутатам при подготовке законопроекта ко второму чтению учесть такие предложения: исключить право регулятора устанавливать предельные цены на конкурентных сегментах рынка или предоставить право Регулятору устанавливать предельные цены на таких сегментах только в случае нарушения установившегося режима работы объединенной энергосистемы Украины или ее частей, которое возникло в результате наступления чрезвычайной ситуации в системе; исключить право регулятора устанавливать обязательства для участников продавать электроэнергию исключительно на рынке в сутки на перед; установить запрет импорта электроэнергии из стран, не являющихся сторонами Энергетического Сообщества.

12 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений к закону "О рынке электроэнергии" (№2233). По мнению народного депутата Украины Михаила Бондаря, законопроект уничтожает рынок электроэнергии и возвращает энергетику к ручному управлению, что приведет к срыву евроинтеграции Украины и усилению энергозависимости от России.

Европейская комиссия раскритиковала законопроект 2233 в письме, которое обнародовала председатель комитета ВР по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе.