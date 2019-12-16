Украина и Россия достигли важной договоренности по транзиту газа: раскрыты детали

На очередном раунде газовых переговоров между Украиной и Российской Федерацией, которые проходили 13 декабря в Вене, стороны договорились об объемах транзита и ведут дискуссии о сроках действия контракта.

Об этом сообщают хорошо проинформированные источники "Апострофа", знакомые с ходом переговоров.

По словам одного из собеседников издания, вопрос о том, на какой срок будет подписан контракт, остается на сегодня открытым. "Россияне предлагают 3 года, мы – 10 лет. Возможно, сойдутся на 5-ти", - уточнил он.

Еще один источник сообщил, что есть четкая договоренность по объемам транзита. В первый год он составит не менее 60 миллиардов кубометров, во второй – 40 миллиардов, в третий и последующие – 30 миллиардов. "При такой схеме россияне могут согласиться и на 10-летний контракт", - добавил собеседник "Апострофа".

Кроме того, источник "Апострофа" сообщил, что от переговоров фактически отстранен глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, который не участвовал на встрече в Вене. Теперь главным переговорщиком по газу, если не считать президента, стал Юрий Витренко – именно он был в составе украинской делегации на встрече в Париже.

По словам источника, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко нравится и президенту Зеленскому, и украинскому олигарху Игорю Коломойскому, который продолжает влиять на принятие решений в высших эшелонах украинской власти.

Подробнее о газовых переговорах Украины и России читайте в материале "Апострофа": Между 3 и 10 годами: как Зеленский договаривается о газе с Россией.