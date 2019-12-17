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Объемы импорта электроэнергии из России по инициативе Геруса резко выросли - нардеп

вторник, 17 декабря 2019, 14:52
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Импорт электрической энергии из Российской Федерации за 3 дня - с 11 по 13 декабря - вырос в 2,5 раза.

Об этом депутат Верховной Рады от фракции "Батьківщина", председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил в Facebook.

"Компании-трейдеры после почти недельной паузы возобновили импорт электроэнергии из страны-агрессора. Только за 3 суток 11-13 декабря поставки возросло с 480 тысяч КВт-ч (11 декабря) до 1,268 млн кВт-ч (13 декабря)", - написал Волынец.

Он также напомнил, что импорт электроэнергии из РФ был восстановлен благодаря поправке председателя энергетического комитета Рады Андрея Геруса.

"18 сентября 2019 Верховная Рада приняла поправку депутата "Слуги народа" Андрея Геруса, которой был разрешен импорт электроэнергии из России и Беларуси в ОЭС Украины на условиях двусторонних контрактов", - уточнил Волынец.

Импорт электроэнергии из России был восстановлен с 1 октября благодаря "поправке Геруса". За первую половину октября импорт электроэнергии из РФ вырос почти в 2 раза, в ноябре он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза - до 12 млн кВт-ч/сутки. Объем российской электроэнергии, поставляемой на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%. Рост российского импорта привел к ограничению мощностей украинских энергопредприятий.

Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины обратилась к Президенту, премьер-министру, секретарю СНБО и председателю НКРЭКУ с призывом остановить импорт электроэнергии из РФ, подчеркнув, что сохранение нынешних объемов импорта грозит остановкой 75% украинских угледобывающих предприятий и большинства атомных блоков.

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