ГБР открыло дело из-за отмены "Роттердам+": вменяется ущерб в 4,4 млрд

Государственное бюро расследований 3 марта зарегистрировало уголовное производство в отношении должностных лиц Кабинета министров Украины, которые подозреваются в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением. Речь идет об отмене Порядка формирования цены на электроэнергию, известного как формула "Роттердам+", и принятие Положения о наложении специальных обязанностей на участников рынка электроэнергии, утвержденного постановлением Кабмина от 5.06.2019 №483.

Об этом пишет "Обозреватель".

В результате электроэнергия стала значительно дороже, хотя публично продвигался тезис, что отмена "Роттердам+" и введение нового порядка снизит ее стоимость для потребителей.

С заявлением в ГБР обратился эксперт энергорынка Дмитрий Марунич. Он приводит экономический расчет, основой которого являются официальные цифры стоимости закупки угля по-старому и новому порядку. Согласно этим расчетам, ущерб составил 4,441 млрд грн.

"Нам продолжают рассказывать о том, какое благо несет новый порядок, но фактически это ручное управление, цель которого – заработать за счет потребителя. Сколько можно "черное" называть "белым"? Цифры говорят сами за себя - электроэнергия стала стоить дороже. Кто-то должен ответить за 4,4 млрд грн, которые переплатили потребители. И это только за второе полугодие 2019 года", - заявляет Марунич.

Эксперт отмечает, что несмотря на критику, которой подвергалась формула "Роттердам +", стало очевидно, что это был действенный механизм понятного и прозрачного ценообразования на энергетическом рынке Украины. Утвержденный комиссией порядок позволял удерживать цену на уголь для украинских потребителей на уровне 1700 грн за тонну. Сейчас стоимость увеличилась до 1900 грн.

ГБР начато уголовное производство по ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 364 по факту создания преступной организации и завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением. Наказание за такие преступления – до 12 лет тюрьмы.