Пилоты пошли ва-банк: журналист восстановил последние минуты перед катастрофой под Львовом

В сети опубликовали интересные подробности крушения самолета Ан-12 под Львовом, в результате которого погибли пять человек.

Как пишет в Facebook журналист Mykola Vas, самолет компании "Украина-Аероальянс" летел 4 часа из Испанию на Львов, когда у него начало заканчиваться горючее.

"Решили дотянуть, потому что дозаправка это бабки, а компания частная, на борту 7 членов экипажа и один пассажир, перевозит багаж. Им не хватило менее полутора километров до посадочной полосы Скнилова", - пишет он.

По словам журналиста, если бы самолет рискнул и полетел дальше, то он бы упал на бетон и тогда бы развалился на части и загорелся.

"Пилот уже очевидно метрах на 20 пролетел последний дом села Сокольники, которое расположено в двух километрах от аэропорта ровно по направлению глиссады. По большому счету, надо говорить, это в такой ситуации не худший итог, хотя и крайне трагический", - добавил он.

В комментариях журналист отметил, что пилоты пошли ва-банк.

Детальнее об авиакатастрофе под Львовм читайте в материале "Апострофа": Катастрофа Ан-12 под Львовом: фото, видео и все подробности трагедии