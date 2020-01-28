В Херсоне Smart Maritime Group спустила на воду третий танкер для компании из Нидерландов

Компания Smart Maritime Group (Херсон, SMG) провела церемонию спуска третьего насыщенного корпуса танкера-химовоза для голландской компании VEKA Shipbuilding WT B.V.

Об этом пишет издание "Херсон Online".

28 февраля в мероприятии на площадке Херсонской верфи приняли участие горожане, глава Херсонской ОГА Юрий Гусев, мэр Херсона Владимир Миколаенко, представитель компании-заказчика Хайг Спаргарен. Главный бухгалтер СМГ Ольга Лобунченко стала "крестной матерью судна". Она, вместе с директором по маркетингу Юрием Корниенко, разбила символическую бутылку игристого вина о борт "SYNERGY".

"Мы спустили третий корпус, Смарт Мэритайм Груп работает над постройкой четвертого танкера-химовоза. В Херсоне побывал судовладелец, выразил удовлетворенность увиденным и рассказал о планах на строительство пятого корпуса. Клиент принял работу без замечаний, могу подтвердить его мнение: судно построено очень профессионально. Сейчас в Европе наблюдается бум в судостроении, мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с СМГ и не только в данном проекте", - заявил представитель компании VEKA Хайг Спаргарен.

"Если Украина хочет развивать судостроение, как одну из базовых отраслей, то оно требует особого внимания со стороны государства. Одной из ключевых проблем отрасли остается привлечение финансового ресурса для реализации долгосрочных проектов. Надеемся, что скоро ситуация изменится. Успешное выполнение данного контракта является очередным подтверждением, что наши верфи готовы оказывать услуги по судостроению и судоремонту на профессиональном уровне", - сказал гендиректор Smart Maritime Group Дмитрий Красников.

Танкер-химовоз "SYNERGY" построен на Херсонской верфи по голландскому проекту CAVALLI. Дедвейт судна составляет 5320 тонн. Длина – 110 м, ширина – 13,5 м, высота борта – 6,6 м. Танкер предназначен для перевозки нефтепродуктов и химических грузов на внутренних маршрутах Европы. В рамках контракта изготовлен корпус судна, проведен монтаж систем трубопроводов, палубного насыщения, выполнена окраска корпуса.

Заказ выполнен с опережением контрактных сроков за 8 месяцев. Стоимость контракта составляет 2,5 млн евро. При изготовлении судна использовано 1200 тонн высококачественной судостроительной стали, изготовленной на комбинатах ММК и "Азовсталь" компании Метинвест.

Смарт Мэритайм Груп - крупнейшая судостроительная компания Украины, объединяющая судостроительные активы холдинга: Николаевскую и Херсонскую верфи. Мощности СМГ позволяют строить среднетоннажные полнокомплектные суда и выполнять сложные судоремонтные работы. Заказчиками верфей выступают компании из Нидерландов, Норвегии, Великобритании и других стран.

Компания VEKA Shipbuilding B.V. входит в состав судостроительной группы VEKA Group со штаб-квартирой в Веркендаме (Нидерланды), основана в 1988 году. Компания специализируется на строительстве и обслуживании судов внутреннего судоходства. В референс-листе компании двухкорпусные химические и бункерные танкеры, LPG-танкеры; контейнеровозы, пассажирские и другие типы судов. VEKA управляет четырьмя верфями в Нидерландах, а также верфями в Восточной Европе и Азии.

История успешных партнерских отношений СМГ с VEKA Group насчитывает более 10 лет. За это время для компании построены 11 корпусов танкеров.