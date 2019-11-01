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В Украине запустился сервис Apple TV+: что это и сколько стоит

пятница, 01 ноября 2019, 21:23
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В пятницу, 1 ноября, в 107 странах мира, включая Украину, американская компания Apple запустила стриминговий сервис Apple TV+ для просмотра телешоу и сериалов.

Информация об этом появилась на официальном сайте компании.

Apple TV+ - это сервис подписки с полностью оригинальным контентом. На платформе представлены девять телешоу, в том числе сериалы "Утреннее шоу" с Риз Уизерспун, Дженнифер Энистон и Стивом Кареллом, "Видеть" с Джейсоном Момоа, "Ради всего человечества", "Дикинсон" и другие.

Сериалы выходят на английском языке, но также доступны озвучки на французском, немецком, итальянском, японском, португальском, испанском и некоторых других языках. Предусмотрена возможность включить субтитры, в частности, на русском и украинском языках.

Стоимость подписки 4,99 доллара в месяц с доступом для шести членов семьи.

Стриминговий сервис доступен в приложении Apple TV на iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch, Mac и других платформах, а также на сайте tv.apple.com. Приложение Apple TV можно найти на некоторых моделях телевизоров Samsung Smart TV.

Как сообщал Апостроф, раньше компания Apple анонсировала поступление в продажу новой версии наушников AirPods, обладающих функцией шумоподавления

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