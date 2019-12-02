В Philips представили новые товары для дома и оборудовали клинику в Киеве

Компания Philips представила в Украине новую линейку инновационной техники, в частности, мультипечь и домашние очистители воздуха.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

В Philips отметили, что новая мультипечь от производителя позволяет готовить жареную пищу здоровым образом, уменьшая содержание жира в блюде до 90%.

Новые освежители воздуха Philips, в свою очередь, способны удалять до 99,97% аллергенов и вирусов из воздуха комнаты и дистанционно управляются из мобильного приложения.

В компании отметили, что по данным исследования Future Health Index 2019, которое ежегодно проводит Philips, 42% людей используют приложения и цифровые технологии, поэтому переход на управление с мобильных устройств является актуальным шагом.

Также было отмечено, что в недавно открытой в Киеве сверхсовременной клинике Verde был установлен новый аналоговый рентген-аппарат Philips, который позволяет уменьшить дозу облучения во время процедуры на 50-95%. Таким аппаратом можно проводить безопасную рентген-диагностику даже новорожденным пациентам, уточнили в компании.

Клиника Verde является примером нового типа семейных медицинских учреждений с полным перечнем услуг для детей и их родителей. В ней, помимо инновационного оборудования и квалифицированного персонала, также введены образовательные программы для родителей, которые помогают наладить комплексный уход за здоровьем семьи, речь идет о программах обучения правильному питанию и созданию здоровой среды дома. Клиника была оснащена в партнерстве с Philips.

Royal Philips – это ведущая технологическая компания, которая занимается медицинской техникой для дома и клиник. Штаб-квартира Philips находится в Нидерландах, компания занимает ведущие позиции в области оборудования для ангиографии, томографии, ультразвуковой диагностики и мониторинга состояния пациента, а также в цифровых решениях для медицины и продуктах для ухода за персональным здоровьем потребителей. Объем продаж Philips в 2018 году составил 18,1 млрд евро. В компании работает около 80 000 сотрудников, осуществляющих продажи и предоставляющих услуги в более чем 100 странах.