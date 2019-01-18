Самое полное покрытие 4G по итогам 2018 года оказалось у Vodafone

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации обнародовала информацию о том, как мобильные операторы, Киевстар, Vodafone и lifecell справились с задачей по покрытию населенных пунктов Украины сетью 4G.

Согласно данным операторов на 15 января, они покрыли 4G все областные центры, за исключением оккупированных, а также ряд областных населенных пунктов, сообщает сайт Лига Tech.

Наиболее обширный список населенных пунктов оказался у Vodafone. Как указала в отчете компания, в каждой области она покрыла 4G десятки населенных пунктов. Но во многих случаях речь идет о небольших населенных пунктах.

Напомним, условия лицензия на 4G в диапазоне 1800 МГц предусматривают покрытие в течение 12 месяцев не менее чем для 90% населения каждого областного центра Украины, а в течение 42 месяцев - не менее 90 % населения каждого населенного пункта с населением более 10 000 человек.

Полный список покрытых населенных пунктов можно найти на сайте НКРСИ, перейдя по ссылке.