​В Facebook появится "живая" реклама: что это значит

Администрация социальной сети Facebook расширила функционал рекламных сообщений, которые видят пользователи сервиса.

Об этом сообщается в официальном блоге компании.

В сообщении уточняется, что сеть добавила новые форматы интерактивной рекламы, с которой можно взаимодействовать прямо в ленте новостей.

В частности, после введения новаций можно будет запустить видеорекламу с опросами. Рекламодатели смогут загружать в объявления короткие видеоролики, добавлять вопрос с двумя вариантами ответов.

Появится реклама с элементами дополненной реальности. В них пользователи смогут попробовать рекламируемые продукты — с помощью камеры своего смартфона.

Станут доступны игры для продвижения брендов. В них можно в игровой форме знакомить пользователей со своей продукцией, раздавать промокоды и подарки.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликованы сотни фотожаб, которыми высмеяли внешний вид и стоимость нового гаджета от Apple.