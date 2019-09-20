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​В Facebook появится "живая" реклама: что это значит

пятница, 20 сентября 2019, 15:40
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Администрация социальной сети Facebook расширила функционал рекламных сообщений, которые видят пользователи сервиса.

Об этом сообщается в официальном блоге компании.

В сообщении уточняется, что сеть добавила новые форматы интерактивной рекламы, с которой можно взаимодействовать прямо в ленте новостей.

В частности, после введения новаций можно будет запустить видеорекламу с опросами. Рекламодатели смогут загружать в объявления короткие видеоролики, добавлять вопрос с двумя вариантами ответов.

Появится реклама с элементами дополненной реальности. В них пользователи смогут попробовать рекламируемые продукты — с помощью камеры своего смартфона.

Станут доступны игры для продвижения брендов. В них можно в игровой форме знакомить пользователей со своей продукцией, раздавать промокоды и подарки.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликованы сотни фотожаб, которыми высмеяли внешний вид и стоимость нового гаджета от Apple.

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