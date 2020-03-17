В "Зеонбуд" рассказали о покрытии цифровой сети в Украине: карта

На фоне проблем с кодированием украинскими телеканалами программ на спутнике, началась волна разбирательств с покрытием цифровой сети Т2, разнобой мнений впечатляет – от 50 до 95%, а 2 марта член Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики заявила, что покрытие в Волынской области меньше 30%.

Об этом сообщается в пресс-релизе ООО "Зеонбуд", пишет "Лига".

"Громкие и бездоказательные заявления в СМИ, заседания различных рабочих групп и комитетов, но никто не желает смотреть карты покрытия, анализировать расчеты и результаты измерений, вести профессиональную дискуссию. Если нас и приглашают в высокие кабинеты, то только чтобы дать очередное невыполнимое указание, которые, чаще всего, фактически противоречат интересам информационной безопасности страны.

Мы видим единственным выходом из ситуации публичный анализ покрытия цифровой сети в СМИ.

Начнем с аргумента, который чиновники считают неоспоримым – звонки телезрителей после кодирования спутника о том, что они не могут подключиться к сети Т2 из-за отсутствия сигнала. Бывший министр Бородянский заявлял: "Кодирование каналов выявило проблему - в Украине нет полного покрытия Т2".

На самом деле, покрытие Т2 не имеет отношения к этим проблемам у телезрителей. Потому что из 4,5 млн домохозяйств, которые смотрят спутниковое ТВ, более 3 млн проживают в многоэтажной застройке, которая не приспособлена для индивидуального приема программ с эфира. Радиоволны не могут проходить сквозь высотные здания. Даже если ваш дом находится в зоне уверенного приема, а окна квартиры выходят на противоположную сторону от передающей станции или впереди стоит другая многоэтажка, то сигнал принять невозможно. Именно поэтому в СССР для приема с эфира все многоэтажки были оборудованы домовыми системами коллективного приема, а общая антенна стояла на крыше. Но эти системы давно демонтированы. Вот и оказались 3 млн домохозяйств заложниками непродуманных решений. Но тогда причем здесь покрытие сети Т2?

Теперь о "вечной" теме - процент покрытия цифровой сетью. Пять лет разговоров, когда точку можно поставить за два дня, не фигурально, а фактически.

Главная проблема – это наличие нескольких карт покрытия. Есть карта от "Зеонбуд" и карта неизвестного происхождения у СНБО. Мы предложили провести контрольные измерения и за сутки будет понятно, какая из карт соответствует реальному покрытию сети, но наши предложения не принимаются, хотя даже на первый взгляд очевидно, что карта СНБО выполнена не профессионально, такие карты специалистами з радиочастотного планирования называют "кружочками".

Мы публикуем нашу карту покрытия цифровой сети, хотелось бы, чтобы и СНБО опубликовало свою карту или предоставило нам. Тогда мы сможем ее проанализировать и донести результаты.

В тоже время, есть еще одна карта, которая выполнена квалифицированными специалистами из Центра радиочастот. На последнем заседании рабочей группы при СНБО руководитель Центра радиочастот показал карту и заявил, что по их расчетам сеть Т2 покрывает не менее 90% территории страны. Но это означает, что покрытие населения еще больше, потому что сеть в первую очередь охватывает территории с максимальной плотностью населения. Как ни странно, но и это заявление, и карта от Центра радиочастот были проигнорированы чиновниками.

Тогда мы предложили еще более простой метод определения объективности карт покрытия - достаточно в течение часа провести анализ результатов измерений покрытия в Волынской области, где "эксперты" и их карты утверждают, что там покрытие сети Т2 не более 60%, а "Зеонбуд" – не менее 95%.

Четыре месяца в 2018 году несколько выездных бригад Центра радиочастот проводили детальное измерение покрытия цифровой сети в Волынской области, но результаты измерений не стали предметом анализа и выводов.

К сожалению, рабочая группа при СНБО отказалась слушать анализ этих измерений, несмотря на то, что мы готовы были предоставить необходимые материалы.

Анализ покрытия Волынской области.

На слайде 1 отражены графические результаты измерений Центра радиочастот. Шесть цветных пятен – это зоны покрытия передающих станций, которые расположены в области.

На слайде 2 – мы объединили шесть зон в одну общую, она обозначена "зеленым" цветом. По измерениям Центра радиочастот в этой зоне есть уверенный прием сигнала сети Т2. Вне приема – три зоны, пронумерованы 1, 2 и 3.

Зона 1 гарантировано покрывается передатчиками из Ровенской области (это видно на слайде 3, где "красный" цвет - там есть сигнал). Центр радиочастот не учел их только потому, что от каналов-заказчиков было задание измерить передатчики только Волынской области.

Таким образом, фактически вне покрытия остаются только зона 2 и 3. С помощью программы Google Earth определяем их площадь – 8% территории области, где проживает 4% населения, так в приграничных районах плотность населения меньше, чем в среднем по области. Таким образом, по измерениям Центра радиочастот покрытие сети Т2 в Волынской области составляет 92% территории и 96% населения, а не 60%, как утверждают "эксперты".

Но по нашей карте и в зоне 3 есть покрытие, а зона 2 значительно меньше. Поэтому мы отправили бригаду специалистов в Волынскую область, где они провели измерения в 9 точках в этих зонах (на слайде 1 пронумерованы 1-9). Было зафиксировано, что во всех точках есть прием программ цифровой сети. Есть протоколы измерений и координаты этих точек, все желающие могут перепроверить.

Как видите, проведение такого анализа не потребовало много времени. И это результаты измерений, выполненных государственным предприятием "Украинский государственный центр радиочастот". У нас только вопросы – почему в течение 2 лет никто не хочет слушать эту информацию? На каком основании высокие чиновники и "независимые" эксперты говорят о покрытии цифровой сети в 60 и даже 30%?

И еще результаты одного анализа.

Мы проанализировали приграничные районы с Россией. Определили территорию, где нет приема сети Т2 (из-за особенностей рельефа), но теоретически возможен прием российского телевидения. Выбрали населенные пункты в этих зонах и посчитали количество домохозяйств, принимающих ТВ с эфира. Получилось всего 4 305 домохозяйства на 2 тысячи кмграницы. И это теоретический максимум. Большинство этих населенных пунктов расположено в низинах, поймах рек или водоемов, поэтому даже эта цифра сильно завышена. То есть, проблема есть, но она совершенно другого масштаба, чем о ней говорят и очевидно, что ее возможно решить в индивидуальном порядке".