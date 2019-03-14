Японский автогигант показал прототип лунохода: опубликовано видео

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) и автокомпания Toyota разрабатывают транспортное средство для перемещения по Луне.

Об этом сообщает Autonews.

Автомобиль планируется использовать во время исследовательской миссии на Луну в 2030 году.

Автомобиль будет оборудован солнечными батареями. Запас хода авто составит 10 тыс. км. Кабина лунохода будет герметичной, авто будет иметь полную систему жизнеобеспечения.

В кабине лунохода будет 2 места. Длина машины составит 6,0 метра, ширина – 5,2 метра, а высота – 3,8 метра. Площадь кабины – 13 кв. м.

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