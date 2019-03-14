РУС. | УКР.

четверг, 14 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.60
Меню
Бизнес

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

14 марта

04:42
Японский автогигант показал прототип лунохода: опубликовано видео
03:30
Пацан к успеху шел: в сети подняли на смех диплом "спикера" боевиков ЛНР
02:28
В сети показали "хозяев жизни" в оккупированном Крыму: опубликовано фото
01:23
Полный идиот: в сети показали видео, раскрывающее правду о Путине
01:05
Определились все четвертьфиналисты Лиги Чемпионов
00:49
В России маленьких детей нашли в запертой квартире с мертвой матерью: видео
00:38
Барселона - Лион: видео голов
00:25
Немецкие клубы повторили антирекорд Лиги чемпионов
00:17
Слышь, работать: в ЛНР "узаконили" военное рабство, документ
00:11
Бавария - Ливерпуль: видео голов
00:10
Чемпионат мира по биатлону: онлайн видео трансляция одиночной смешанной эстафеты

13 марта

23:57
NASA показало удивительное видео, как Луна "прогулялась" перед Солнцем
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Японский автогигант показал прототип лунохода: опубликовано видео

четверг, 14 марта 2019, 04:42

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) и автокомпания Toyota разрабатывают транспортное средство для перемещения по Луне.

Об этом сообщает Autonews.

Автомобиль планируется использовать во время исследовательской миссии на Луну в 2030 году.

Автомобиль будет оборудован солнечными батареями. Запас хода авто составит 10 тыс. км. Кабина лунохода будет герметичной, авто будет иметь полную систему жизнеобеспечения.

В кабине лунохода будет 2 места. Длина машины составит 6,0 метра, ширина 5,2 метра, а высота 3,8 метра. Площадь кабины – 13 кв. м.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", в американском штате Аризона самоуправляемый автомобиль Uber во время испытаний сбил насмерть пешехода.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Целью государства должно быть не наказание виновников ДТП, а другое – советник министра о безопасности на дорогах

Невзаимовыгодное партнерство, или для кого зарабатывает аэропорт "Киев" (Жуляны)

Дилерство по-украински

"Золотые" тепловозы: почему вызывает вопросы контракт с американцами

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: