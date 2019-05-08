Украина получила от США штурмовые катера: видео

Украинские пограничники получили от Соединенных Штатов Америки два катера "Safe Boat 27".

Об этом пишет "Украинская милитаристский портал".

Отмечается, что передача была осуществлена при содействии посольства США в Украине.

Как ожидается, катера будут использоваться 10 отдельным отрядом оперативного реагирования Д.О.З.О.Р. в различных оперативно-служебных целях.

Стоит заметить, что модификация катеров "Safe Boat 27" может использоваться для патрулирования и рейдов-штурмовых целей. Состав суднокоманды составляет 4 военнослужащих. Вместе с тем, катер может использоваться для перевозки до 20 бойцов десанта со снаряжением.

"Этот катер очень маневренный. Он способен динамично двигаться и быстро менять траекторию хода. В то же время он устойчив и безопасен", - отметил исполнительный директор компании "SAFE BOAT INTERNATIONAL" Денис Моррис.

Технические характеристики этих катеров: Длина: 8,2 метров; Ширина: 2,7 м; Максимальная скорость: 47 узлов.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что украинская армия получила партию танков "Булат".