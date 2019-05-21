Названы топ-10 самых надежных подержанных авто

В Великобритании опубликовали рейтинг самых надежных подержанных автомобилей.

Рейтинг был опубликован на сайте What Car – журнала-каталога для тех, кто выбирает авто.

Список был составлен после опроса более 18 тысяч владельцев машин, у них выясняли, как часто ломались авто, которые эксплуатировались от четырех до десяти лет.

В результате опроса лидерские места заняли японские авто, среди которых на первом месте оказалась ToyotaYaris (рейтинг надежности 99,1%).

Вторая позиция у гибридного авто Lexus CT 200h (рейтинг – 98,8).

Третье место - здесь немецкий кроссовер Audi Q3 (рейтинг надежности 96.5%).

Четвертое место оказалось у Mitsubishi ASX (рейтинг надежности - 96.3%).

Пятую строчку завоевал семейный испанский автомобиль Seat Leon (рейтинг надежности 95.9%).

Замкнули топ-10 самых надежных авто на британском рынке модели Lexus RX (95.4%), Honda Civic (95.0%), Honda CR-V (94.6%), Honda Jazz (94.2%) и Volkswagen Touareg (94.1%).

Авторы исследования уточнили, что немецкие авто в последнее время теряют лидерство в вопросе качества, поскольку производители начали оснащать их "слишком сложной электроникой".

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появились фото военных автомобилей российской армии с расценками. Как позже стало известно, это была акция, устроенная предприятием "Росрезервы.РФ" по продаже списанной техники.