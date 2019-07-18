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​СБУ заказала спецавто на миллионы гривен

четверг, 18 июля 2019, 15:10
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Воинская часть Е6117 (СБУ, спецподразделение "Альфа") 11 июля по результатам тендера заказала дочернему предприятию "Автотрейдинг-Центр" легковые автомобили специализированного назначения на базе Skoda Kodiaq на общую сумму 4,6 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, фирма поставит четыре внедорожника Skoda Kodiaq по 1,15 млн грн за штуку.

Каждый автомобиль будет иметь автоматическую коробку передач, двухзонный климат-контроль, обогрев передних сидений, подушки безопасности защиты головы, боковые подушки безопасности спереди, а из дополнительного оборудования: стальную защиту двигателя, прицепное устройство, сигнально-громкоговорящее устройство мощностью не менше100 Вт, встроенные передние специальные световые сигналы синего цвета 12V (4 шт.), комплект зимних шин.

Как отмечает издание, цены на Skoda Kodiaq в комплектации, подобной той, которую приобрела военная часть, без дополнительного оборудования, стартуют от 870 тыс. грн.

На торгах конкурентами ГП "Автотрейдинг-Центр" были ООО "Форвард автоцентр" Ивана Ильтьо и ООО "Талисман" Виталия Гордиенко. Их предложения были выше – на 1 тыс. и на 6 тыс. грн соответственно.

Бенефициаром дочернего предприятия "Автотрейдинг-Центр" является Олег Боярин.

Как сообщал “Апостроф”, Друг главы Офиса президента Андрея Богдана Андрей Вавриш, который некогда был чиновником Киевской горгосадминистрации, а сейчас является руководителем группы строительных компаний Saga Development, попался на афере, связанной со строительством жилого комплекса "Рыбальский".

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