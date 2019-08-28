​Wizz Air решил чаще летать в Украину: что изменится

Венгерский бюджетный авиаперевозчик Wizz Air увеличит частоту полетов по существующим маршрутам из Львова в зимнем сезоне 2019/2020 годов на 1 рейс в неделю по сравнению с прошлым зимним сезоном.

Об этом сообщает отраслевой портал Avianews со ссылкой на информацию авиаперевозчика.

В pr-службе лоу-коста изданию подтвердили актуальность данных, внесенных в систему бронирования. Из них следует, что повышение частоты коснется маршрута Львов-Гданьск, который прошлой зимой выполнялся с частотой два раза в неделю, а теперь будет выполняться с частотой три раза в неделю.

Также аэропорт Львов получит в предстоящем зимнем сезоне два дополнительных рейса в неделю по новому маршруту в Ларнаку, который начнет выполняться с 28 октября 2019 года.

Как сообщал “Апостроф”, ранее ирландский бюджетный авиаперевозчик Ryanair объявил о запуске рейсов из аэропорта Харькова.