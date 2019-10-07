Компания KLM празднует 100 лет: в авиаперевозчике рассказали о своих успехах и планах

7 октября 2019 года KLM Королевские Голландские Авиалинии исполняется 100 лет, это первая в мире авиакомпания, которая работает на рынке такой длительный срок.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Основал KLM в 1919 году пионер авиации Альберт Плесман, начала работать компания в Амстердаме, Нидерланды, а сейчас география полетов KLM охватывает 160 направлений по всему миру.

В ходе праздничного мероприятия в аэропорту Схипхол 29 июня, KLMопубликовала открытое письмо, где предложила обеспечить устойчивое развитие авиации будущего под лозунгом "Fly Responsibly".

"Столетие компании – это возможность подтвердить приверженность нашим устремлениям: стать самым клиентоориентированным, инновационным и эффективным европейским перевозчиком, готовым к решению новых задач. Предлагаем всем авиакомпаниям нашу программу компенсации выбросов углекислого газа CO2ZERO бесплатно и без брендинга KLM и приглашаем присоединиться к нам и поделиться опытом на благо устойчивого развития и достойного будущего", - прокомментировал президент и исполнительный директора KLM Питер Элберс.

Компания заявила, что постоянно инвестирует в обновление авиапарка, улучшение эксплуатационных процессов и экологичное биотопливо. При этом 49% наземного погрузочно-разгрузочного оборудования KLM является электрическим, а 12% – гибридным. Также в KLM напомнили, что уже 11 лет действует программа CO2ZERO, в которой путешественники могут компенсировать углеродный след от своего полета.

В KLMотметили, что являются единственной европейской авиакомпанией, которая использует биоавиатопливо для межконтинентальных рейсов, а также предлагает экологически чистые продукты питания на борту, сотрудничая с поставщиками, которые производят продукты без вреда для окружающей среды. Усилиями компании, помимо прочего в Панаме было высажено 312 га леса.

Также KLM и Делфтский технический университет работают над созданием самолета будущего, концепция которого, придуманная дизайнером Юстусом Бенадом, получила название Flying-V.

Самолет будет расходовать на 20% меньше топлива, чем Airbus A350, в его салоне поместятся около 314 человек. Размах крыльев Flying-V достигает 65 метров и позволит самолету использовать существующую инфраструктуру аэропортов. Меньший расход топлива самолетом достигается за счет двух турбовентиляторных двигателей, расположенных на каждом крыле и аэродинамического дизайна. Макет салона Flying-V можно увидеть в аэропорту Схипхол с 7 октября.

До этого KLMбыла создана интерактивная карта Schiphol Airport Map, голосовой ассистент Google с искусственным интеллектом, мобильное приложение с дополненной реальностью для оценки параметров ручной клади, "умная" багажная аудиобирка с GPS-модулем и динамиком, выполняющая функции персонального гида по Амстердаму.

В 2018 году компания перевезла 34,1 млн пассажиров. KLM располагает современным флотом из 214 самолетов и предлагает прямые рейсы по 160 направлениям по всему миру. 33 тысячи сотрудников работают в авиакомпании в разных странах. С 27 октября 1992 года компания работает в Украине и осуществляет ежедневный собственный рейс Киев-Амстердам на Boeing 737.