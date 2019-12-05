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В Одессе презентовали новое боевое судно: опубликованы фото и видео

четверг, 05 декабря 2019, 19:53
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5 декабря в Одессе представили новый малый бронированный артиллерийский катер, который после госиспытаний будет входить в состав ВМСУ. Он носит название "Костополь", что является названием родины погибшего морского пехотинца.

Как заявил командующий ВМС ВС Украины адмирал Игорь Воронченко, в дальнейшем катер довооружат, и он будет надежно выполнять задачи по назначению защиты портовой инфраструктуры и прибрежной моря.

"Это название украинского города, где родился и вырос наш собрат, Алексей Кондратюк, морской пехотинец, наводчик гранометного отделение свода огневой поддержки десантно-штурмовой роты первого линейного батальона, а сейчас 503 батальона морской пехоты, который погиб 17 марта 2017 в районе населенного пункта Водяное близ Мариуполя. Костополь. Такое имя будет носить 7-й катер, который продолжит дело верного всегда героя, морского пехотинца, и в дальнейшем будет защищать родину", - рассказал Воронченко.

Сейчас с экипажем катера ведутся работы к подготовке к государственным испытаниям, которые были запланированы на весну 2020 года.

У катера есть особенность - радиолокационная станция, которая может освещать не только надводную, но и подводную обстановку, для защиты против подводных диверсантов противника.

Бронированный катер "Костополь"
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Бронированный катер "Костополь"
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Бронированный катер "Костополь"
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Бронированный катер "Костополь"
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Бронированный катер "Костополь"
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Бронированный катер "Костополь"
1 / 1
Бронированный катер "Костополь"
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Бронированный катер "Костополь"
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Напомним, что на одном из полигонов боевой подготовки вблизи Мариуполя состоялись военные тренировки с противодесантной обороны побережья Азовского моря.

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